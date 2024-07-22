Борги за комуналку — відомо, як правильно погасити суму частинами

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Києва, у яких з різних причин є борг за житлово-комунальні послуги, мають право укласти договір про реструктуризацію та розраховуватися частинами. Це дозволить уникнути покарання у вигляді відключення комунальних послуг.

Про це повідомляють у Центрі комунального сервісу.

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Нарахування штрафів за борги

У КМДА днями повідомили про покарання киян-боржників. Сумарно вони заборгували:

тепло- та водопостачання — близько 7,5 млрд грн;

гаряче водопостачання та опалення — більш ніж 6,2 млрд грн;

постачання холодної води та водовідведення — 1,2 млрд грн.

Там наголосили, що у нових квитанціях для споживачів, які систематично ігнорують комунальні рахунки, буде вказана пеня.

Однак після укладення договору споживачу більше не будуть нараховувати штрафні санкції.

За словами заступниці директора ЦКС Юлії Петрик, укласти договір про реструктуризацію можна, звернувшись до Центру комунального сервісу.

"Реструктуризація дозволяє не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію. Оскільки споживачам, котрі мають заборгованість за спожиті послуги понад три місяці та яка перевищує 680 грн, субсидія не нараховується", — зазначила вона.

Як погасити борг за послуги ЖКГ частинами

Для того, щоб погасити борг за комунальні послуги частинами, потрібно укласти договір реструктуризації. Для цього потрібно зробити такі кроки:

прийти у будь-який сервісний центр (за попереднім записом/в порядку живої черги) або передати у сервісний центр документи через месенджер у Facebook, Skype чи Telegram;

написати заяву у довільній формі. Скласти її можуть допомогти фахівці;

додати паспорт (ID-картку), ідентифікаційний код (IПH);

у разі, якщо ІПН нема в ID-картці, додати правовстановлюючий документ на житло та витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

Також ми писали, що Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на світло. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.