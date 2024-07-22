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Наказание за долги за услуги ЖКХ — как погасить сумму по частям

22 июля 2024 07:37
Ксения Симонова - Редактор
Долги за коммуналку — известно, как правильно погасить сумму по частям
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Жители Киева, у которых по разным причинам есть долг за жилищно-коммунальные услуги, имеют право заключить договор о реструктуризации и рассчитываться по частям. Это позволит избежать наказания в виде отключения коммунальных услуг.

Об этом сообщают в Центре коммунального сервиса.

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Начисление штрафов за долги

В КГГА на днях сообщили о наказании киевлян-должников. Суммарно они задолжали:

  • тепло- и водоснабжение — около 7,5 млрд грн;
  • горячее водоснабжение и отопление — более 6,2 млрд грн;
  • снабжение холодной водой и водоотвод — 1,2 млрд грн.

Там подчеркнули, что в новых квитанциях для потребителей, систематически игнорирующих коммунальные счета, будет указана пеня.

Однако после заключения договора потребителю больше не будут начислять штрафные санкции.

По словам заместителя директора ЦКС Юлии Петрик, заключить договор о реструктуризации можно, обратившись в Центр коммунального сервиса.

"Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не потерять назначенную субсидию. Поскольку потребителям, имеющим задолженность за потребленные услуги более трех месяцев и превышающей 680 грн, субсидия не начисляется", — отметила она.

Как погасить долг за услуги ЖКХ по частям

Для того, чтобы погасить долг за коммунальные услуги частями, нужно заключить договор реструктуризации. Для этого нужно сделать следующие шаги:

  • прийти в любой сервисный центр (по предварительной записи/в порядке живой очереди) или передать в сервисный центр документы через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram;
  • написать заявление в любой форме. Составить его могут помочь специалисты;
  • добавить паспорт (ID-карту), идентификационный код (IPH);
  • в случае, если ИНН нет в ID-карте, добавить правоустанавливающий документ на жилье и выписку из госреестра прав на недвижимое имущество.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, тогда как стоимость других услуг осталась неизменной.

Также мы писали, что Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на свет. Текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВтч, утверждена до 30 апреля 2025 года.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия долги

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