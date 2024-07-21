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В Україні зросли ціни на комуналку — які послуги здорожчали найбільше

21 липня 2024 07:56
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Тарифи в Україні зросли — як змінились ціни на комуналку за рік
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

Про це повідомили у Держстаті

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Окрім електроенергії також здорожчали такі послуги:

  • послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9,1%;
  • утримання та ремонт житла — на 3,9%;
  • прибирання сміття — на 3,1%.
Як змінились тарифи на комунальні послуги за рік
Як змінились тарифи на комуналку. Джерело: скриншот

На які послуги тарифи не змінилися

Водночас тарифи одразу на кілька послуг залишилися на колишньому рівні. А саме:

  • водопостачання;
  • каналізація;
  • природний газ;
  • гаряча вода, опалення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на світло. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Ми також писали, що енергетики попереджають, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.

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