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Попит на валюту в Україні зросте — що буде з курсом у лютому

6 лютого 2024 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара у лютому 2024 року — експерти прогнозують зміни
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На початку лютого 2024 року на українському валютному ринку спостерігається стабільність та певне зміцнення курсу гривні. За словами експертів, до кінця місяця очікуються незначні зміни, зокрема, можливе збільшення попиту на американську валюту.

Про це йдеться у черговому прогнозі експертів на лютий 2024 року.

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Ситуація на валютному ринку

За словами фінансистів, у січні на міжбанківському валютному ринку не спостерігалося різкого зростання попиту на валюту, що дозволило Національному банку відвести гривню від 38 гривень.

Однак, на міжбанку попит з боку імпортерів продовжив переважати над пропозицією продажу валюти експортерами, через що без втручання НБУ із продажем валюти не обійшлось. При цьому на ринку не фіксували ані різкого скорочення, ані такого ж збільшення валютних вливань на міжбанку.

Водночас, попит на міжбанківському ринку у лютому продовжить зростати, а НБУ надалі контролюватиме обсяги курсових коливань.

На думку дилера Департаменту глобальних ринків "ОТП Банку" Антона Курінного, попит на міжбанку більший за пропозицію, тому без участі Центробанку вартість була б іншою.

"Тобто, саме продаж валюти з боку НБУ дозволяє гривні перебувати на нині зафіксованих рівнях. Але регулятор показує, що стратегія гнучкого курсу може давати рух в обидві сторони. Слабший попит дав можливість поступово зміцнити гривню, що дозволяє не нервувати бізнесу та населенню", — пояснює експерт.

Він припускає, що хоч у лютому ринок стане активнішим проти січня, однак значних коливань не очікується. В останній місяць зими долар перебуватиме у такому ціновому діапазоні: від 37 до 39 гривень.

"З одного боку, розблокували кордон польські фермери — це посилить попит з боку імпорту, а з іншого боку, за рахунок допомоги міжнародних партнерів наші валютні резерви збільшились на кінець року, що дозволяло регулятору активніше діяти", — додав він, зауваживши, що Україна очікує на фінансову допомогу Заходу, тому сценарій для гривні може виявитися більш оптимістичним.

Який зараз курс долара в Україні

За даними сайту Мінфін, 6 лютого середній курс долара в українських банках становить 37,95 грн (купівля) та 38,05 грн (продаж).

 

курс долара
Джерело: Мінфін

За даними Національного банку, офіційні курси іноземних валют затверджено на 6 лютого на такому рівні:

  • долар — 37,55 грн (-0,05);
  • євро — 40,37 грн (-0,30);
  • злотий — 9,32 грн (-0,05).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.

Також ми писали, що НБУ продовжив послаблювати підтримку гривні. Минулого тижня знову суттєво скоротив продаж іноземної валюти із золотовалютних резервів на міжбанківському ринку.

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