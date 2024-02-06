Курс доллара в феврале 2024 года — эксперты прогнозируют изменения

Американская валюта. Фото: Unplush

В начале февраля 2024 года на украинском валютном рынке наблюдается стабильность и определенное укрепление курса гривны. По словам экспертов, до конца месяца ожидаются незначительные изменения, в частности, возможно увеличение спроса на американскую валюту.

Об этом говорится в очередном прогнозе экспертов на февраль 2024 года.

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Ситуация на валютном рынке

По словам финансистов, в январе на межбанковском валютном рынке не наблюдался резкий рост спроса на валюту, что позволило Национальному банку отвести гривну от 38 гривен.

Однако на межбанке спрос со стороны импортеров продолжил превалировать над предложением продажи валюты экспортерами, из-за чего без вмешательства НБУ с продажей валюты не обошлось. При этом на рынке не фиксировали ни резкого сокращения, ни такого же увеличения валютных вливаний на межбанке.

В то же время спрос на межбанковском рынке в феврале продолжит расти, а НБУ в дальнейшем будет контролировать объемы курсовых колебаний.

По мнению дилера Департамента глобальных рынков "ОТП Банка" Антона Куринного, спрос на межбанке больше предложения, поэтому без участия Центробанка стоимость была бы иной.

"То есть именно продажа валюты со стороны НБУ позволяет гривне находиться на ныне зафиксированных уровнях. Но регулятор показывает, что стратегия гибкого курса может давать движение в обе стороны. Слабый спрос дал возможность постепенно укрепить гривну, что позволяет не нервничать бизнесу и населению", — объясняет эксперт.

Он предполагает, что хоть в феврале рынок станет активнее против января, однако значительных колебаний не ожидается. В последний месяц зимы доллар будет в таком ценовом диапазоне: от 37 до 39 гривен.

"С одной стороны, разблокировали границу польские фермеры — это усилит спрос со стороны импорта, а с другой стороны, за счет помощи международных партнеров наши валютные резервы увеличились на конец года, что позволяло регулятору активнее действовать", — добавил он, отметив, что Украина ожидает финансовую помощь Запада, поэтому сценарий для гривны может оказаться более оптимистичным.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По данным сайта Минфин, 6 февраля средний курс доллара в украинских банках составляет 37,95 грн (покупка) и 38,05 грн (продажа).

Источник: Минфин

По данным Национального банка, официальные курсы иностранных валют утверждены на 6 февраля на таком уровне:

доллар — 37,55 грн (-0,05);

евро — 40,37 грн (-0,30);

злотый — 9,32 грн (-0,05).

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.

Также мы писали, что НБУ продолжил ослаблять поддержку гривны. На прошлой неделе снова существенно сократила продажа иностранной валюты из золотовалютных резервов на межбанковском рынке