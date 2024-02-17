Виплати до 350 тис. грн — хто з киян може отримати допомогу

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Постраждалі від ракетного обстрілу у Києві 7 лютого 2024 року можуть отримати фінансову допомогу від міської влади. Киянам, квартири яких не зазнали конструктивного ушкодження під час ворожих обстрілів, виплатять компенсацію до 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Вячеслава Непопа.

Як отримати грошову компенсацію

За його інформацією, того дня росіяни пошкодили у районі 31 будинок. Водночас міська влада обіцяє відновити житлові багатоповерхівки на вулиці Заболотного, 60 та 62, які зазнали серйозних пошкоджень.

Тим часом киянам, які мали квартири у будинках, де не виявили конструктивних ушкоджень, держава виплатить компенсацію у сумі до 350 тис. гривень. Щоб отримати гроші, потрібно:

повідомити про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі "Дія";

відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок "єВідновлення". Таку картку видають у "ПриватБанку", Monobank, "А-банку", "Sense Банку" та у "Пумбі";

подати заявку на виплату через "Дія", яку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти;

дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить, яку суму грошей виділить держава за пошкоджене майно;

дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;

отримати гроші на картку;

відзвітувати використані кошти.

Вячеслав Непоп також зазначив, що ці гроші можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення". Витратити кошти треба протягом 12 місяців після їхнього отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету.

"Якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її буде розділено на дві частини. Під час першої виплати ви отримаєте 70% суми, решту – під час другої. Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку "Дія", — додав заступник голови КМДА.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що через російський обстріл у Києві 7 лютого 2024 року спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку.

Ми також писали про те, що постраждалі від ракетного обстрілу у Києві 7 лютого 2024 року можуть отримати фінансову допомогу від гуманітарної організації Acted. Йдеться про 10 800 гривень.