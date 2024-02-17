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Пострадавшим от ракетной атаки выплатят до 350 тыс. грн — как получить

17 февраля 2024 09:28
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выплаты до 350 тыс. грн — кто из киевлян может получить помощь
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Пострадавшие от ракетных обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 могут получить финансовую помощь от городских властей. Киевлянам, квартиры которых не получили конструктивного повреждения во время вражеских обстрелов, выплатят компенсацию до 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа.

Как получить денежную компенсацию

По его информации, в тот день россияне повредили в районе 31 здание. В то же время городские власти обещают восстановить жилые многоэтажки на улице Заболотного, 60 и 62, которые получили серьезные повреждения.

Между тем, киевлянам, которые имели квартиры в домах, где не обнаружили конструктивных повреждений, государство выплатит компенсацию в сумме до 350 тыс. гривен. Чтобы получить деньги, нужно:

  • сообщить о поврежденном имуществе в мобильном приложении или на портале "Дія";
  • открыть в одном из банков-партнеров специальный счет "єВідновлення". Такую карту выдают в "ПриватБанке", Monobank, "А-банке", "Sense Банке" и в "Пумбе";
  • подать заявку на выплату через "Дію", которую рассмотрит Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты;
  • разрешить осмотр имущества для составления акта обследования, после чего Комиссия определит, какую сумму денег выделит государство за поврежденное имущество;
  • дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества;
  • получить деньги на карту;
  • отчитаться за использованные средства.

Вячеслав Непоп также отметил, что эти деньги можно потратить на строительные материалы или ремонтные услуги подрядчиков, которые являются участниками государственной программы "єВідновлення". Потратить средства нужно в течение 12 месяцев после их получения, в противном случае они вернутся в государственный бюджет.

"Если Комиссия назначит государственную выплату от 200 тысяч гривен, она будет разделена на две части. Во время первой выплаты вы получите 70% суммы, остальную  во время второй. Чтобы получить вторую часть, необходимо подать отчет о промежуточных результатах и купленных материалах в приложении "Дія" , — добавил заместитель председателя КГГА.

Что еще нужно знать

Напомним, что из-за российских обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 года вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.

Мы также писали о том, что пострадавшие от ракетных обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 могут получить финансовую помощь от гуманитарной организации Acted. Речь идет о 10 800 гривен.

Киев
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