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ПриватБанк надасть кредити на житло під 0% — кому пощастить

13 лютого 2024 12:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк надасть безвідсоткові кредити на житло — деталі
Ключі від житла. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" надасть кредити на придбання житла під 0% в рамках програми "єОселя". Їх зможуть отримати деякі військові у Львівській області.

Про це інформує пресслужба банку.

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Детальніше про кредити на житло під 0%

Як зазначають у фінустанові, оформити житло в іпотеку у Львові та Львівській області на пільгових умовах зможуть:

  • кадрові військовослужбовці;
  • правоохоронці;
  • ветерани війни;
  • учасники бойових дій.

"Відтепер кадрові військовослужбовці, правоохоронці, ветерани війни та учасники бойових дій можуть придбати житло в іпотеку у Львові та Львівській області на пільгових умовах", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк спільно з Департаментом економічної політики Львівської обласної держадміністрації підписали двосторонню угоду про співпрацю в частині компенсації відсотків на купівлю житла за урядовою пільговою іпотечною програмою "єОселя".

Згідно з умовами Програми компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами для деяких категорій громадян у Львівській області, а саме для військових, правоохоронців та членів їхніх родин відсоткову ставку 3% повністю компенсують за рахунок обласного бюджету.

Водночас, відсоткову ставку знизять до 4% річних для:

  • ветеранів війни та членів їхніх сімей;
  • учасників бойових дій;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • сімей загиблих ветеранів війни;
  • загиблих захисників і захисниць України.

Детально про умови можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

 

Приват
Джерело: ПриватБанк

Програма єОселя через Приват

У банку нагадують, що через ПриватБанк українці вже змогли оформити понад 2 тис. кредитів на загальну суму понад 2,9 млрд гривень.

При цьому кожний третій іпотечний кредит за програмою єОселя громадяни оформлюють саме у ПриватБанку. Частка за кількістю виданих кредитів перевищує 30%.

Програма "єОселя" реалізовується Міністерством економіки, Мінцифри та Укрфінжитлом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше подібна програма запрацювала для військовослужбовців з Одеської області. Вони мають змогу отримати кредит на купівлю житла за пільговими умовами. Йдеться теж про безвідсоткову позику за державною програмою "єОселя". 

Також у 2024 році підвищились розміри різноманітної матеріальної підтримки українських військовослужбовців. Зокрема, зросли суми грошової компенсації за винайм житла.

ПриватБанк
кредити
іпотека
банки
Львівська область
військові
житло

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