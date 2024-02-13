ПриватБанк надасть безвідсоткові кредити на житло — деталі

ПриватБанк надасть кредити на житло під 0% — кому пощастить
Державна фінустанова "ПриватБанк" надасть кредити на придбання житла під 0% в рамках програми "єОселя". Їх зможуть отримати деякі військові у Львівській області.
Про це інформує пресслужба банку.
Детальніше про кредити на житло під 0%
Як зазначають у фінустанові, оформити житло в іпотеку у Львові та Львівській області на пільгових умовах зможуть:
- кадрові військовослужбовці;
- правоохоронці;
- ветерани війни;
- учасники бойових дій.
"Відтепер кадрові військовослужбовці, правоохоронці, ветерани війни та учасники бойових дій можуть придбати житло в іпотеку у Львові та Львівській області на пільгових умовах", — йдеться у повідомленні.
ПриватБанк спільно з Департаментом економічної політики Львівської обласної держадміністрації підписали двосторонню угоду про співпрацю в частині компенсації відсотків на купівлю житла за урядовою пільговою іпотечною програмою "єОселя".
Згідно з умовами Програми компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами для деяких категорій громадян у Львівській області, а саме для військових, правоохоронців та членів їхніх родин відсоткову ставку 3% повністю компенсують за рахунок обласного бюджету.
Водночас, відсоткову ставку знизять до 4% річних для:
- ветеранів війни та членів їхніх сімей;
- учасників бойових дій;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- сімей загиблих ветеранів війни;
- загиблих захисників і захисниць України.
Детально про умови можна дізнатися, перейшовши за посиланням.
Програма єОселя через Приват
У банку нагадують, що через ПриватБанк українці вже змогли оформити понад 2 тис. кредитів на загальну суму понад 2,9 млрд гривень.
При цьому кожний третій іпотечний кредит за програмою єОселя громадяни оформлюють саме у ПриватБанку. Частка за кількістю виданих кредитів перевищує 30%.
Програма "єОселя" реалізовується Міністерством економіки, Мінцифри та Укрфінжитлом.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше подібна програма запрацювала для військовослужбовців з Одеської області. Вони мають змогу отримати кредит на купівлю житла за пільговими умовами. Йдеться теж про безвідсоткову позику за державною програмою "єОселя".
Також у 2024 році підвищились розміри різноманітної матеріальної підтримки українських військовослужбовців. Зокрема, зросли суми грошової компенсації за винайм житла.
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