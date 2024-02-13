ПриватБанк предоставит беспроцентные кредиты на жилье — детали

ПриватБанк предоставит кредиты на жилье под 0% — кому повезет
Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставит кредиты на приобретение жилья под 0% в рамках программы "єОселя". Их могут получить некоторые военные во Львовской области.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Детальнее о кредитах на жилье под 0%
Как отмечают в финучреждении, оформить жилье в ипотеку во Львове и Львовской области на льготных условиях смогут:
- кадровые военнослужащие;
- правоохранители;
- ветераны войны;
- участники боевых действий.
"Отныне кадровые военнослужащие, правоохранители, ветераны войны и участники боевых действий могут приобрести жилье в ипотеку во Львове и Львовской области на льготных условиях", — говорится в сообщении.
ПриватБанк совместно с Департаментом экономической политики Львовской областной госадминистрации подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в части компенсации процентов на покупку жилья по правительственной льготной ипотечной программе "єОселя".
Согласно условиям Программы компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам для некоторых категорий граждан во Львовской области, а именно для военных, правоохранителей и членов их семей, процентную ставку 3% полностью компенсируют за счет областного бюджета.
В то же время процентную ставку снизят до 4% годовых для:
- ветеранов войны и членов их семей;
- участников боевых действий;
- лиц с инвалидностью в результате войны;
- семей погибших ветеранов войны;
- погибших защитников и защитниц Украины.
Подробно об условиях можно узнать, перейдя по ссылке.
Программа єОселя через Приват
В банке напоминают, что через ПриватБанк украинцы уже смогли оформить более 2 тыс. кредитов на общую сумму более 2,9 млрд гривен.
При этом каждый третий ипотечный кредит по программе єОселя граждане оформляют именно в ПриватБанке. Доля по количеству выданных кредитов превышает 30%.
Программа "єОселя" реализуется Министерством экономики, Минцифры и Укрфинжильем.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее похожая программа заработала для военнослужащих из Одесской области. Они могут получить кредит на покупку жилья по льготным условиям. Речь тоже о беспроцентной ссуде по государственной программе "єОселя".
Также в 2024 году повысились размеры разнообразной материальной поддержки украинских военнослужащих. В частности, выросли суммы денежной компенсации по найму жилья.
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