ПриватБанк предоставит беспроцентные кредиты на жилье — детали

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставит кредиты на приобретение жилья под 0% в рамках программы "єОселя". Их могут получить некоторые военные во Львовской области.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечают в финучреждении, оформить жилье в ипотеку во Львове и Львовской области на льготных условиях смогут:

кадровые военнослужащие;

правоохранители;

ветераны войны;

участники боевых действий.

"Отныне кадровые военнослужащие, правоохранители, ветераны войны и участники боевых действий могут приобрести жилье в ипотеку во Львове и Львовской области на льготных условиях", — говорится в сообщении.

ПриватБанк совместно с Департаментом экономической политики Львовской областной госадминистрации подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в части компенсации процентов на покупку жилья по правительственной льготной ипотечной программе "єОселя".

Согласно условиям Программы компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам для некоторых категорий граждан во Львовской области, а именно для военных, правоохранителей и членов их семей, процентную ставку 3% полностью компенсируют за счет областного бюджета.

В то же время процентную ставку снизят до 4% годовых для:

ветеранов войны и членов их семей;

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны;

семей погибших ветеранов войны;

погибших защитников и защитниц Украины.

Подробно об условиях можно узнать, перейдя по ссылке.

Источник: ПриватБанк

Программа єОселя через Приват

В банке напоминают, что через ПриватБанк украинцы уже смогли оформить более 2 тыс. кредитов на общую сумму более 2,9 млрд гривен.

При этом каждый третий ипотечный кредит по программе єОселя граждане оформляют именно в ПриватБанке. Доля по количеству выданных кредитов превышает 30%.

Программа "єОселя" реализуется Министерством экономики, Минцифры и Укрфинжильем.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее похожая программа заработала для военнослужащих из Одесской области. Они могут получить кредит на покупку жилья по льготным условиям. Речь тоже о беспроцентной ссуде по государственной программе "єОселя".

Также в 2024 году повысились размеры разнообразной материальной поддержки украинских военнослужащих. В частности, выросли суммы денежной компенсации по найму жилья.