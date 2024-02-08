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ПриватБанк надав доступних кредитів на 52 млрд грн — хто отримав найбільше

8 лютого 2024 13:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк підтримує бізнес — подвоїв суму виданих кредитів під час війни
Пачка грошей. Фото: NBU
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний "ПриватБанк" активно підтримує українську економіку під час війни. В рамках урядової програми "5-7-9%" видав понад 37 тисяч доступних кредитів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Підтримка бізнесу від ПриватБанку

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк за час дії відповідної кредитної програми найбільше з-поміж інших українських банків підтримує малий бізнес та підприємців.

За інформацією Міністерства фінансів, фінустанова вже надала 36,7 тисячі кредитів на 52,3 мільярда гривень. Переважну більшість коштів отримали:

  • аграрний сектор;
  • критично важливий бізнес.

"На сьогодні кредитну підтримку від банку в рамках державної програми доступних кредитів "5-7-9%" отримали майже 37 тисяч малих бізнесів та підприємців", — повідомляють у пресслужбі.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, фінансова підтримка бізнесу — невідʼємна частина сучасної бізнес-моделі найбільшого українського банку.

ПриватБанку за час війни вдалося подвоїти кредитний портфель. Це сталося завдяки:

  • гнучкій політиці ризиків;
  • швидкому реагуванню на ринкові зміни;
  • цифровим форматам взаємодії з клієнтами.
ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Державна програма "5-7-9"

Держпрограма підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" користується найбільшим попитом серед сільгоспвиробників. Йдеться про:

  • фінансування інвестиційних цілей;
  • фінансування оборотного капіталу.

Умови кредитування за програмою:

  • розмір кредиту — до 150 млн грн (для зони високого воєнного ризику);
  • власний внесок — від 20%;
  • термін кредитування — до 60 місяців на інвестцілі та до 24 місяців на поповнення оборотного капіталу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови "ПриватБанк" за рік оплатили безготівкою за допомогою банківських карток та гаджетів понад три мільярди покупок. Сплачена сума коштів на 40% більша проти показника минулого року.

Також у ПриватБанку розповіли про важливість актуалізації даних клієнтів. У разі відсутності вичерпної інформації можуть виникнути проблеми з доступом до рахунків.

ПриватБанк
бізнес
аграрії
фінанси

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