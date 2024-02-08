ПриватБанк поддерживает бизнес — удвоил сумму выданных кредитов во время войны

ПриватБанк предоставил доступных кредитов на 52 млрд грн — кто получил больше всего
Государственный ПриватБанк активно поддерживает украинскую экономику во время войны. В рамках правительственной программы "5-7-9%" выдал более 37 тысяч доступных кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Поддержка бизнеса от ПриватБанка
Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк за время действия соответствующей кредитной программы больше всего среди других украинских банков поддерживает малый бизнес и предпринимателей.
По информации Министерства финансов, финучреждение уже предоставило 36,7 тысячи кредитов на 52,3 миллиарда гривен. Подавляющее большинство средств получили:
- аграрный сектор;
- критически важный бизнес.
"На сегодняшний день кредитную поддержку от банка в рамках государственной программы доступных кредитов "5-7-9%" получили почти 37 тысяч малых бизнесов и предпринимателей", — сообщают в пресс-службе.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, финансовая поддержка бизнеса — неотъемлемая часть современной бизнес-модели крупнейшего украинского банка.
ПриватБанку за время войны удалось удвоить кредитный портфель. Это произошло благодаря:
- гибкой политике рисков;
- быстрому реагированию на рыночные изменения;
- цифровым форматам взаимодействия с клиентами.
Государственная программа "5-7-9"
Госпрограмма поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется наибольшим спросом среди сельхозпроизводителей. Речь идет о:
- финансировании инвестиционных целей;
- финансировании оборотного капитала.
Условия кредитования по программе:
- размер кредита — до 150 млн грн (для зоны высокого военного риска);
- собственный взнос — от 20%;
- срок кредитования — до 60 месяцев на инвестцели и до 24 месяцев на пополнение оборотного капитала.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" за год оплатили безналичными с помощью банковских карт и гаджетов более трех миллиардов покупок. Уплаченная сумма средств на 40% больше показателя прошлого года.
Также в ПриватБанке рассказали о важности актуализации данных клиентов. При отсутствии исчерпывающей информации могут возникнуть проблемы с доступом к счетам.
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