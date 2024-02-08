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ПриватБанк предоставил доступных кредитов на 52 млрд грн — кто получил больше всего

8 февраля 2024 13:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк поддерживает бизнес — удвоил сумму выданных кредитов во время войны
Пачка денег. Фото: NBU
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный ПриватБанк активно поддерживает украинскую экономику во время войны. В рамках правительственной программы "5-7-9%" выдал более 37 тысяч доступных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Поддержка бизнеса от ПриватБанка

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк за время действия соответствующей кредитной программы больше всего среди других украинских банков поддерживает малый бизнес и предпринимателей.

По информации Министерства финансов, финучреждение уже предоставило 36,7 тысячи кредитов на 52,3 миллиарда гривен. Подавляющее большинство средств получили:

  • аграрный сектор;
  • критически важный бизнес.

"На сегодняшний день кредитную поддержку от банка в рамках государственной программы доступных кредитов "5-7-9%" получили почти 37 тысяч малых бизнесов и предпринимателей", — сообщают в пресс-службе.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, финансовая поддержка бизнеса — неотъемлемая часть современной бизнес-модели крупнейшего украинского банка.

ПриватБанку за время войны удалось удвоить кредитный портфель. Это произошло благодаря:

  • гибкой политике рисков;
  • быстрому реагированию на рыночные изменения;
  • цифровым форматам взаимодействия с клиентами.
ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Государственная программа "5-7-9"

Госпрограмма поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется наибольшим спросом среди сельхозпроизводителей. Речь идет о:

  • финансировании инвестиционных целей;
  • финансировании оборотного капитала.

Условия кредитования по программе:

  • размер кредита — до 150 млн грн (для зоны высокого военного риска);
  • собственный взнос — от 20%;
  • срок кредитования — до 60 месяцев на инвестцели и до 24 месяцев на пополнение оборотного капитала.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" за год оплатили безналичными с помощью банковских карт и гаджетов более трех миллиардов покупок. Уплаченная сумма средств на 40% больше показателя прошлого года.

Также в ПриватБанке рассказали о важности актуализации данных клиентов. При отсутствии исчерпывающей информации могут возникнуть проблемы с доступом к счетам.

ПриватБанк
бизнес
аграрии
финансы

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