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ПриватБанк списав додаткові 12 тис. грн у клієнта — на чию сторону став суд

26 серпня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти скаржаться на додаткові списання коштів в банкоматі Привату — деталі справи
Чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Чоловік спробував зняти 12 тисяч гривень з картки державного ПриватБанку через банкомат, але отримав повідомлення про неможливість здійснити зняття. Він зняв спочатку 8 тисяч, потім ще 4 тисячі. Водночас банк додатково списав з рахунку 12 тисяч гривень і тепер вимагає повернути суму за несанкціонований овердрафт.

Про це йдеться у рішенні Дарницького районного суду Києва.

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Деталі справи

Так, 9 грудня 2021 року чоловік здійснив операції по картковому рахунку, що призвели до від’ємного балансу -11 990 гривень. Операції не були прогнозовані ПриватБанком, оскільки кредитний ліміт дорівнював 0 гривень, а овердрафт виявився несанкціонованим. Згідно з договором, заборгованість мала бути погашена до 31 січня 2022 року, проте цього не сталося. На 18 квітня 2022 року прострочена заборгованість склала 14 412 гривень, враховуючи часткове погашення.

28 листопада 2021 року чоловік намагався зняти 12 тисяч гривень з картки через банкомат, але отримав повідомлення про неможливість зняття цієї суми і зміг зняти лише 8 тисяч гривень о 15:25, а потім ще 4 тисячі гривень о 15:26. 9 грудня 2021 року він перевів на цю картку 13 тисяч гривень з іншої картки, і того ж дня зняв ці кошти з банкомата. На 9 грудня 2021 року заборгованостей не було, і інформація в додатку "Приват24" була актуальна. Однак 14 грудня 2021 року чоловік отримав повідомлення про списання 12 тисяч гривень, а також побачив запис про це в додатку, хоча до цього запису не було. 

Звернувшись до банку, він дізнався про технічний збій, який стався 28 листопада в банкоматі за адресою м. Київ, проспект Петра Григоренка, 18, що призвів до повторного зняття 12 тисяч гривень, з яких 8 тисяч гривень та 4 тисячі гривень були зняті після першого зняття.

У матеріалах справи сказано, що 24 травня 2022 року відповідач подав до банку заяву про проведення службової перевірки у зв'язку з незаконним списанням 12 тисяч гривень з його картки 14 грудня 2021 року. У відповіді банку від 26 травня 2022 року зазначено, що 28 листопада 2021 року в банкоматі клієнти отримували купюри номіналом 500 гривень замість 200 гривень, а з рахунків списувалися суми по номіналу 200 гривень.

Тому надалі було проведено списання зайвих коштів. Банк підтвердив, що самостійно вніс зміни до рахунку, які відобразились у додатку "Приват24" у грудні 2021 року, і що позивач отримав кошти внаслідок помилки банку 28 листопада 2021 року. Також зазначено, що банкомати позивача обладнані відеокамерами, але вимога відповідача про надання відеозапису була проігнорована, і відеозапис не був наданий як доказ у суді

"Матеріали справи не містять належних доказів які б підтвердили автоматичний збій щодо заміни номіналу купюр у банкоматі", — зазначено у матеріалах справи.

Що вирішив суд

Суд відмовив ПриватБанку в задоволенні позову, визнавши вимоги фінансової установи необґрунтованими.

"Долучені до матеріалів справи документи, що підтверджують обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги, не містять, інформації щодо набуття коштів відповідачем за відсутності правових підстав та не містить належних доказів, щодо помилкового нарахування коштів. З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача є необґрунтованими. Заперечення відповідача, надані під час судового розгляду, щодо позовних вимог належним чином не спростовані. Враховуючи наведене, позовні вимоги не підлягають задоволенню", — наголосив суд. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні банки почали масово блокувати картки клієнтів після транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки проводяться між картками фізичних осіб. Оскільки цей спосіб часто використовують шахраї, банки можуть сприймати такі операції як потенційно пов’язані з шахрайськими схемами.

Ми також писали, що клієнти ПриватБанку можуть не дорахуватися грошей під час поповнення рахунку у терміналах самообслуговування. Таке може трапитися у разі відключення електроенергії — у результаті збою пристрій може не зарахувати необхідну суму.

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