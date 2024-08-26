Клиенты жалуются на дополнительные списания средств в банкомате Привата — детали дела

Человек возле банкомата. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мужчина попытался снять 12 тысяч гривен с карты государственного ПриватБанка через банкомат, но получил сообщение о невозможности снять. Он снял сначала 8 тысяч, потом еще 4 тысяч. В то же время банк дополнительно списал со счета 12 тысяч гривен и теперь требует вернуть сумму за несанкционированный овердрафт.

Об этом говорится в решении Дарницкого районного суда Киева.

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Детали дела

Так, 9 декабря 2021 года мужчина совершил операции по карточному счету, приведшие к отрицательному балансу -11 990 гривен. Операции не были прогнозированы ПриватБанком, поскольку кредитный лимит равнялся 0 гривен, а овердрафт оказался несанкционированным. Согласно договору, задолженность должна была быть погашена до 31 января 2022 года, однако этого не произошло. На 18 апреля 2022 просроченная задолженность составила 14 412 гривен, учитывая частичное погашение.

28 ноября 2021 года мужчина пытался снять 12 тысяч гривен с карты через банкомат, но получил уведомление о невозможности снятия этой суммы и смог снять только 8 тысяч гривен в 15:25, а затем еще 4 тысячи гривен в 15:26. 9 декабря 2021 года он перевел на эту карту 13 тысяч гривен с другой карты, и в тот же день снял эти средства с банкомата. На 9 декабря 2021 задолженностей не было, и информация в приложении "Приват24" была актуальна. Однако 14 декабря 2021 мужчина получил сообщение о списании 12 тысяч гривен, а также увидел запись об этом в приложении, хотя к этой записи не было.

Обратившись в банк, он узнал о техническом сбое, который произошел 28 ноября в банкомате по адресу г. Киев, проспект Петра Григоренко, 18, что привело к повторному снятию 12 тысяч гривен, из которых 8 тысяч гривен и 4 тысячи гривен были сняты после первого. снятие.

В материалах дела говорится, что 24 мая 2022 года ответчик подал в банк заявление о проведении служебной проверки в связи с незаконным списанием 12 тысяч гривен с его карточки 14 декабря 2021 года. В ответе банка от 26 мая 2022 указано, что 28 ноября 2021 в банкомате клиенты получали купюры номиналом 500 гривен вместо 200 гривен, а со счетов списывались суммы по номиналу 200 гривен.

Поэтому в дальнейшем было проведено списание излишних средств. Банк подтвердил, что самостоятельно внес изменения в счет, которые отразились в приложении "Приват24" в декабре 2021 года, и что истец получил средства в результате ошибки банка 28 ноября 2021 года. Также указано, что банкоматы истца оборудованы видеокамерами, но требование ответчика о предоставлении видеозаписи было проигнорировано, и видеозапись не была предоставлена как доказательство в суде.

"Материалы дела не содержат надлежащих доказательств, подтверждающих автоматический сбой относительно замены номинала купюр в банкомате", — отмечено в материалах дела.

Что решил суд

Суд отказал ПриватБанку в удовлетворении иска, признав требования финансового учреждения необоснованными.

"Вовлеченные в материалы дела документы, подтверждающие обстоятельства, которыми обосновываются исковые требования, не содержат, информации о приобретении средств ответчиком при отсутствии правовых оснований и не содержит надлежащих доказательств, относительно ошибочного начисления средств. С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования истца необоснованными. Возражения ответчика, предоставленные во время судебного разбирательства, по исковым требованиям должным образом не опровергнуты. Учитывая изложенное, исковые требования не подлежат удовлетворению", — подчеркнул суд.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать карты клиентов после транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты производятся между карточками физических лиц. Поскольку этот способ часто используют мошенники, банки могут воспринимать такие операции как потенциально связанные с мошенническими схемами.

Мы также писали, что клиенты ПриватБанка могут не досчитаться денег при пополнении счета в терминалах самообслуживания. Такое может случиться при отключении электроэнергии — в результате сбоя устройство может не засчитать необходимую сумму.