Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow ПриватБанк списал дополнительные 12 тыс. грн у клиента — на чью сторону стал суд arrow

ПриватБанк списал дополнительные 12 тыс. грн у клиента — на чью сторону стал суд

26 августа 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты жалуются на дополнительные списания средств в банкомате Привата — детали дела
Человек возле банкомата. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мужчина попытался снять 12 тысяч гривен с карты государственного ПриватБанка через банкомат, но получил сообщение о невозможности снять. Он снял сначала 8 тысяч, потом еще 4 тысяч. В то же время банк дополнительно списал со счета 12 тысяч гривен и теперь требует вернуть сумму за несанкционированный овердрафт.

Об этом говорится в решении Дарницкого районного суда Киева.

Читайте также:

Детали дела

Так, 9 декабря 2021 года мужчина совершил операции по карточному счету, приведшие к отрицательному балансу -11 990 гривен. Операции не были прогнозированы ПриватБанком, поскольку кредитный лимит равнялся 0 гривен, а овердрафт оказался несанкционированным. Согласно договору, задолженность должна была быть погашена до 31 января 2022 года, однако этого не произошло. На 18 апреля 2022 просроченная задолженность составила 14 412 гривен, учитывая частичное погашение.

28 ноября 2021 года мужчина пытался снять 12 тысяч гривен с карты через банкомат, но получил уведомление о невозможности снятия этой суммы и смог снять только 8 тысяч гривен в 15:25, а затем еще 4 тысячи гривен в 15:26. 9 декабря 2021 года он перевел на эту карту 13 тысяч гривен с другой карты, и в тот же день снял эти средства с банкомата. На 9 декабря 2021 задолженностей не было, и информация в приложении "Приват24" была актуальна. Однако 14 декабря 2021 мужчина получил сообщение о списании 12 тысяч гривен, а также увидел запись об этом в приложении, хотя к этой записи не было.

Обратившись в банк, он узнал о техническом сбое, который произошел 28 ноября в банкомате по адресу г. Киев, проспект Петра Григоренко, 18, что привело к повторному снятию 12 тысяч гривен, из которых 8 тысяч гривен и 4 тысячи гривен были сняты после первого. снятие.

В материалах дела говорится, что 24 мая 2022 года ответчик подал в банк заявление о проведении служебной проверки в связи с незаконным списанием 12 тысяч гривен с его карточки 14 декабря 2021 года. В ответе банка от 26 мая 2022 указано, что 28 ноября 2021 в банкомате клиенты получали купюры номиналом 500 гривен вместо 200 гривен, а со счетов списывались суммы по номиналу 200 гривен.

Поэтому в дальнейшем было проведено списание излишних средств. Банк подтвердил, что самостоятельно внес изменения в счет, которые отразились в приложении "Приват24" в декабре 2021 года, и что истец получил средства в результате ошибки банка 28 ноября 2021 года. Также указано, что банкоматы истца оборудованы видеокамерами, но требование ответчика о предоставлении видеозаписи было проигнорировано, и видеозапись не была предоставлена как доказательство в суде.

"Материалы дела не содержат надлежащих доказательств, подтверждающих автоматический сбой относительно замены номинала купюр в банкомате", — отмечено в материалах дела.

Что решил суд

Суд отказал ПриватБанку в удовлетворении иска, признав требования финансового учреждения необоснованными.

"Вовлеченные в материалы дела документы, подтверждающие обстоятельства, которыми обосновываются исковые требования, не содержат, информации о приобретении средств ответчиком при отсутствии правовых оснований и не содержит надлежащих доказательств, относительно ошибочного начисления средств. С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования истца необоснованными. Возражения ответчика, предоставленные во время судебного разбирательства, по исковым требованиям должным образом не опровергнуты. Учитывая изложенное, исковые требования не подлежат удовлетворению", — подчеркнул суд.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать карты клиентов после транзакций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты производятся между карточками физических лиц. Поскольку этот способ часто используют мошенники, банки могут воспринимать такие операции как потенциально связанные с мошенническими схемами.

Мы также писали, что клиенты ПриватБанка могут не досчитаться денег при пополнении счета в терминалах самообслуживания. Такое может случиться при отключении электроэнергии — в результате сбоя устройство может не засчитать необходимую сумму.

суд ПриватБанк деньги банки Приват24 банкоматы судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:35 Ракетный удар по гостинице в Краматорске — в Reuters подтвердили гибель своего журналиста

07:30 Юрист ответил, могут ли забрать недвижимость при штрафах за нарушение военного учета

07:22 Динамо может продать Ваната в известную команду, которая уже покупала игроков у киевлян

07:21 Жительница Хмельницкого ради компенсации лгала, что предоставляет жилье ВПЛ — как ее наказал суд

07:17 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется подождать утром

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

07:01 ПриватБанк списал дополнительные 12 тыс. грн у клиента — на чью сторону стал суд

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в конце августа

Эксклюзив

06:27 В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото

07:35 Ракетный удар по гостинице в Краматорске — в Reuters подтвердили гибель своего журналиста

07:30 Юрист ответил, могут ли забрать недвижимость при штрафах за нарушение военного учета

07:22 Динамо может продать Ваната в известную команду, которая уже покупала игроков у киевлян

07:21 Жительница Хмельницкого ради компенсации лгала, что предоставляет жилье ВПЛ — как ее наказал суд

07:17 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется подождать утром

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

07:01 ПриватБанк списал дополнительные 12 тыс. грн у клиента — на чью сторону стал суд

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:30 Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в конце августа

Эксклюзив

06:27 В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку