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ПриватБанк знижує кредитний ліміт через борги колишніх — що вимагає банк для збільшення кредиту

29 липня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Чому ПриватБанк може знизити кредитний ліміт — досвід клієнтів
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнтка державної фінустанови ПриватБанк розповіла про те, що банк безпідставно знизив її кредитний ліміт. Коли вона звернулася до служби підтримки, фахівці повідомили, що причиною зменшення коштів на кредитці став кредит колишнього чоловіка клієнтки, незважаючи на те, що у неї особисто гарна кредитна історія.

Про це жінка розповіла у Facebook.

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Чому ПриватБанк може знизити кредитний ліміт

Клієнтка розповіла Новини.LIVE, що нещодавно банк почав знижувати сумму її кредитного ліміту. При чому, зменшують ліміт до сумми, яку вона вже витратила. А коли надходять гроші, то сумма знову зменьшуюється.

ПриватБанк знижує ліміт на кредитці через колишніх
Джерело: скриншот

Жінка каже, що представники банку пояснили їй причину зниження ліміту тим, що колишній чоловік жінки 10 років тому взяв у ПриватБанку кредит та не повернув його. Вона додала, що вже 9 років офіційно розлучена з чоловіком та не проживає з ним разом.

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Відповідь банку. Джерело: скриншот

Як ПриватБанк запропонував вирішити проблему

Для підвищення кредитного ліміту, представники банку попросили у клієнтки документ, який підтверджує розірвання шлюбу. Проте після того, як жінка надала його, вони не змінили сумму на кредитці, а запросили у неї ще й документи на майно.

Невідомо, чи підвищить банк ліміт після надання цих паперів, тому що клієнтка вирішила припинити співпрацю з ПриватБанком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт державної фінустанови ПриватБанк скаржиться на те, що оплатив комунальні платіжки через термінал банку, проте платіж зник, хоча чоловік провів оплату за всіма правилами. Окрім цього, за цю операцію з нього списали набагато більшу комісію, ніж було вказано у додатку Приват24.

Ми також писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

ПриватБанк кредити гроші банки Приват24

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