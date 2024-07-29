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ПриватБанк снижает кредитный лимит из-за долгов прежних — что требует банк для увеличения кредита

29 июля 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Почему ПриватБанк может снизить кредитный лимит — опыт клиентов
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиентка государственного учреждения ПриватБанк рассказала о том, что банк безосновательно снизил ее кредитный лимит. Когда она обратилась в службу поддержки, специалисты сообщили, что причиной уменьшения средств на кредитке стал кредит бывшего мужа клиентки, несмотря на то, что у нее лично хорошая кредитная история.

Об этом женщина рассказала в Facebook.

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Клиентка рассказала Новини.LIVE, что недавно банк начал снижать сумму ее кредитного лимита. Причем уменьшают лимит до суммы, которую она уже потратила. А когда поступают деньги, то сумма снова уменьшается.

ПриватБанк снижает лимит на кредитке из-за бывших
Источник: скриншот

Женщина говорит, что представители банка объяснили причину снижения лимита тем, что бывший муж женщины 10 лет назад взял в ПриватБанке кредит и не вернул его. Она добавила, что уже 9 лет официально разведена с мужчиной и не проживает с ним вместе.

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Ответ банка. Источник: скриншот

Как ПриватБанк предложил решить проблему

Для повышения кредитного лимита представители банка попросили у клиентки документ, подтверждающий расторжение брака. Однако после того, как женщина предоставила его, они не изменили сумму на кредитке, а пригласили у нее еще и документы на имущество.

Неизвестно, повысит ли банк лимит после предоставления этих бумаг, потому что клиентка решила прекратить сотрудничество с ПриватБанком.

Что еще стоит знать

Напомним, клиент государственного учреждения ПриватБанк жалуется на то, что оплатил коммунальные платежки через терминал банка, однако платеж исчез, хотя мужчина провел оплату по всем правилам. Кроме того, за эту операцию с него списали гораздо большую комиссию, чем было указано в приложении Приват24.

Мы также писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

ПриватБанк кредиты деньги банки Приват24

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