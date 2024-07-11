Тарифи в Україні — ринкові ціни на електрику вищі серед країн Європи

Прилад обліку електроенергії. Фото: Unsplush

У червні 2024 року ринкова вартість електроенергії в країнах Європи суттєво підвищились. Примітно те, що найбільше зросла ціна в Україні.

Про це повідомляє видання Gmk.center.

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Ситуація з ринковими цінами на електрику в Україні

Так, за інформацією "Оператора ринку", у червні в Україні середньозважена вартість купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) підвищилась на 27,9% м./м., до 5403,38 грн/МВт-год (у перерахунку за курсом 43,26 грн/євро — 124,9/МВт-год).

Ціна фактично на 16% вища проти максимального середнього цінового показника у країнах ЄС.

Ситуація з вартістю енергоресурсу в Європі

Для порівняння — у червні 2024 року в країнах Європейського Союзу середньомісячні гуртові ціни на електроенергію на добу наперед значно підвищились проти показника у травні.

Як свідчить інформація Ember, діапазон цін в Європі був такий:

в Італії — €103,2/МВт-год — на 8,7% м./м. більше;

у Франції — €37,8/МВт-год — на 39,4% вище;

у Німеччині — €72,9/МВт-год — на 8,3% більше;

в Іспанії — €56,2/МВт-год — на 85,5% вище;

у Швеції — €28,7/МВт-год — на 24,7% більше.

Джерело: Gmk.center

Аналітики пояснюють, що причинами зростання вартості електрики стали:

підвищення попиту у другій половині місяця через спеку;

падіння обсягів вітрової генерації;

нестабільність сонячної генерації;

коливання цін на газ;

викиди CO2.

Також повідомляється, що піврічні обсяги виробництва сонячної енергії були найвищі за всю історію на всіх європейських ринках.

"До кінця року в Європі очікується сезонне дорожчання цін на електрику, судячи з кривої форвардів. Наприклад, в Німеччині зростання цін до кінця 2024-го може скласти до 15%. Загалом на європейському енергетичному ринку ситуація є дуже волатильною через тонкий баланс ринку газу. Але Європа до цього готова, на відміну від України", — пояснили експерти.

Імпорт електроенергії у червні

За відомостями Energy Map, у червні обсяг імпорту в Україну становив 858,4 тис. МВт-год електроенергії. Це на 6% більше проти всього закупленого обсягу за 2023 рік, коли було придбано 806,4 тис. МВт-год.

Також це є найбільшим місячним обсягом імпорту за останнє десятиріччя. Зокрема проти показника травня обсяг імпорту підвищився приблизно удвічі. Якщо порівнювати з червнем 2023 року, то більше у двадцять разів. Найбільші обсяги імпортного енергоресурсу минулого місяця надійшли з Угорщини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна днями оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.

Також ми писали, що у Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.