Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Ринкова вартість електрики в Україні лідирує в Європі — де платять менше arrow

Ринкова вартість електрики в Україні лідирує в Європі — де платять менше

11 липня 2024 22:44
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи в Україні — ринкові ціни на електрику вищі серед країн Європи
Прилад обліку електроенергії. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

У червні 2024 року ринкова вартість електроенергії в країнах Європи суттєво підвищились. Примітно те, що найбільше зросла ціна в Україні.

Про це повідомляє видання Gmk.center.

Читайте також:

Ситуація з ринковими цінами на електрику в Україні

Так, за інформацією "Оператора ринку", у червні в Україні середньозважена вартість купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) підвищилась на 27,9% м./м., до 5403,38 грн/МВт-год (у перерахунку за курсом 43,26 грн/євро — 124,9/МВт-год).

Ціна фактично на 16% вища проти максимального середнього цінового показника у країнах ЄС.

Ситуація з вартістю енергоресурсу в Європі

Для порівняння — у червні 2024 року в країнах Європейського Союзу середньомісячні гуртові ціни на електроенергію на добу наперед значно підвищились проти показника у травні.

Як свідчить інформація Ember, діапазон цін в Європі був такий:

  • в Італії — €103,2/МВт-год — на 8,7% м./м. більше;
  • у Франції — €37,8/МВт-год — на 39,4% вище;
  • у Німеччині — €72,9/МВт-год — на 8,3% більше;
  • в Іспанії — €56,2/МВт-год — на 85,5% вище;
  • у Швеції — €28,7/МВт-год — на 24,7% більше.

 

ціни на електрику
Джерело: Gmk.center

Аналітики пояснюють, що причинами зростання вартості електрики стали:

  • підвищення попиту у другій половині місяця через спеку;
  • падіння обсягів вітрової генерації;
  • нестабільність сонячної генерації;
  • коливання цін на газ;
  • викиди CO2.

Також повідомляється, що піврічні обсяги виробництва сонячної енергії були найвищі за всю історію на всіх європейських ринках.

"До кінця року в Європі очікується сезонне дорожчання цін на електрику, судячи з кривої форвардів. Наприклад, в Німеччині зростання цін до кінця 2024-го може скласти до 15%. Загалом на європейському енергетичному ринку ситуація є дуже волатильною через тонкий баланс ринку газу. Але Європа до цього готова, на відміну від України", — пояснили експерти.

Імпорт електроенергії у червні

За відомостями Energy Map, у червні обсяг імпорту в Україну становив 858,4 тис. МВт-год електроенергії. Це на 6% більше проти всього закупленого обсягу за 2023 рік, коли було придбано 806,4 тис. МВт-год.

Також це є найбільшим місячним обсягом імпорту за останнє десятиріччя. Зокрема проти показника травня обсяг імпорту підвищився приблизно удвічі. Якщо порівнювати з червнем 2023 року, то більше у двадцять разів. Найбільші обсяги імпортного енергоресурсу минулого місяця надійшли з Угорщини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна днями оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.

Також ми писали, що у Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.

тарифи електроенергія Європа ціни в Україні ціни ЄС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо