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Тариф на воду у Києві може підскочити на 70% — коли чекати нових цін

8 липня 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи в Україні — ціни на воду під Києвом можуть зрости на 70%
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.

Про це йдеться у матеріалі видання Oboz.ua.

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Причини підвищення цін на воду

Як зазначає видання, у низці українських міст за останні два місяці були підвищені тарифи на водопостачання.

Влада має право не погоджувати таке рішення з Нацкомісією з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП). Причина підвищення:

  • зростання заробітної плати;
  • подорожчання електроенергії;
  • зростання цін на реагенти;
  • витрати на ремонтні роботи.

У невеликих містах тариф намагаються зробити економічно обґрунтованим. Так, у червні-липні вартість води зросла у десятках населених пунктів. При цьому подекуди ціна на воду у кілька разів вища, адже її доводиться доставляти відносно незначній кількості споживачів.

Нові тарифи на водопостачання

Зокрема, вартість одного кубометра хочуть підвищити у низці міст. У Київській області вартість кубометра хочуть підняти із 35,86 до 60,8 грн.

  • Славута Хмельницької області — тариф на воду (водопостачання та водовідведення) хочуть підняти на близько 26%: з 61,8 грн до 78,05 грн за куб.м.;
  • Коцюбинське на Київщині — на 69,5% — з 35,86 грн до 60,8 грн за куб.м.;
  • Покровськ Дніпропетровської області  на 255% — з 36,8 грн до 130,68 грн куб.м.;
  • Чернівці — на 58,7%, з червня тариф на воду зріс з 27,91 грн до 44,3 грн куб.м.

Подорожчання торкнеться Хмельницької, Дніпропетровської та Чернівецької областей.

 

тарифи на воду
Тарифи на воду. Джерело: Oboz.ua

Підвищують тарифи у багатоповерхівках, де є автономне водопостачання. Зокрема, у передмісті столиці більшість житлових комплексів споживають воду зі свердловин, а тому тарифи встановлюють самостійно за рішенням зборів жителів. Воду перекачують за допомогою помп, розташованих в будинках. Упродовж трьох років тариф зріс з 24 грн до 58 грн за куб.м.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року українці отримають нові житлово-комунальні платіжки. Сума до оплати у тих, хто не отримує пільг та субсидій, буде значно вищою.

Також ми писали, що держава надає вразливим категоріям громадян житлові субсидії, що є безповоротною адресною соцдопомогою. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу переселенці та іноземці.

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