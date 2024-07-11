Тарифы в Украине — рыночные цены на электричество выше среди стран Европы

Прибор учета электроэнергии. Фото: Unsplush

В июне 2024 года рыночная стоимость электроэнергии в странах Европы существенно повысилась. Примечательно, что наиболее возросла цена в Украине.

Об этом сообщает издание Gmk.center.

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Ситуация с рыночными ценами на электричество в Украине

Так, по информации "Оператора рынка", в июне в Украине средневзвешенная стоимость купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) повысилась на 27,9% м./м., до 5403,38 грн/МВт-ч (в пересчете по курсу 43,26 грн/евро — 124,9/МВт-час).

Цена фактически на 16% выше максимального среднего ценового показателя в странах ЕС.

Ситуация со стоимостью энергоресурса в Европе

Для сравнения — в июне в странах Европейского Союза среднемесячные оптовые цены на электроэнергию в сутки значительно повысились против показателя в мае.

Как свидетельствует информация Ember, диапазон цен в Европе был таков:

в Италии — €103,2/МВт-ч — на 8,7% м./м. больше;

во Франции — €37,8/МВт-ч — на 39,4% выше;

в Германии — €72,9/МВт-ч — на 8,3% больше;

в Испании — €56,2/МВт-ч — на 85,5% выше;

в Швеции — €28,7/МВт-ч — на 24,7% больше.

Источник: Gmk.center

Аналитики объясняют, что причинами роста стоимости электричества стали:

повышение спроса во второй половине месяца из-за жары;

падение объемов ветровой генерации;

нестабильность солнечной генерации;

колебания цен на газ;

выбросы CO2.

Также сообщается, что полугодовые объемы производства солнечной энергии были самыми высокими за всю историю на всех европейских рынках.

"До конца года в Европе ожидается сезонное удорожание цен на электричество, судя по кривой форвардов. Например, в Германии рост цен к концу 2024-го может составить до 15%. В целом на европейском энергетическом рынке ситуация очень волатильная из-за тонкого баланса рынка газа. Но Европа к этому готова, в отличие от Украины", — объяснили эксперты.

Импорт электроэнергии в июне

По данным Energy Map, в июне объем импорта в Украину составил 858,4 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше от всего закупленного объема за 2023 год, когда было приобретено 806,4 тыс. МВт-час.

Также это самый большой месячный объем импорта за последнее десятилетие. В частности, против показателя мая объем импорта повысился примерно вдвое. Если сравнивать с июнем 2023 года, то больше в двадцать раз. Наибольшие объемы импортного энергоресурса в прошлом месяце поступили из Венгрии.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина на днях обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

Также мы писали, что в Киевской области может существенно подорожать услуга водоснабжения и водоотведения. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.