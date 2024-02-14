Робота у 2024 році — як перевірити надійність компанії та не натрапити на шахраїв

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplush

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дали поради, як перевірити майбутнього роботодавця. Без ризиків влаштуватися на роботу вдасться, якщо дотримуватися чотирьох рекомендацій.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Як перевірити надійність компанії

"Розповідаємо, як можна отримати уявлення про те, де і з ким збираєтеся працювати, а також уникнути можливого шахрайства", — зазначають у відомстві.

Перевірити, де опублікована вакансія

Йдеться про сайти відомих систем пошуку роботи, де публікують вакансії тільки від реальних роботодавців.

Водночас, якщо пропозиція була розміщена в соцмережах, то потрібно переглянути сторінку автора публікації, інформацію про вакансію. Відомості мають бути конкретні та зрозумілі.

Переконатися в реальності потенційного роботодавця

Для того, щоб перевірити справжність компанії та її юридичний статус, можна скористатися спеціальним сайтом. В Україні є зручний безкоштовний сервіс YouControl. Там у рядку пошуку можна ввести назву будь-якої компанії чи прізвище засновника. Зробити це можна за наступним посиланням.

Звернути увагу на назву компанії

Потенційний працівник повинен звернути увагу на назву компанії. Так, якщо до цього про таку не чули, то варто пошукати її офіційний сайт чи сторінки в соціальних мережах. Зокрема, у розділі "Про нас", як правило, міститься інформація про діяльність бізнесу, керівників, підходи до роботи та інше.

Запитати самого роботодавця

У Мінреінтеграції радять запитувати все, що цікавить, у самого роботодавця, та звертати увагу на те, що намагається дізнатися він.

"Роботодавця мають цікавити насамперед ваші професійні якості, а вас — умови роботи, її оплата, можливість кар’єрного зростання тощо", — додали у відомстві.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні побільшало випадків шахрайства. Так, на платформі з пошуку роботи robota.ua опублікували вакансію в IT-компанію з дуже хорошими умовами. Однак, як з'ясувалося, це була налаштована шахрайська схема, яка виманювала у людей кошти.

Також ми писали, що одна з міжнародних компаній втратила 26 млн доларів через шахраїв. Вони змогли виманити кошти за допомогою відео на основі штучного інтелекту.