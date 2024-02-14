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Работа в Украине — советы, как проверить надежность компании

14 февраля 2024 14:01
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в 2024 году — как проверить надежность компании и не попасть к мошенникам
Человек за компьютером. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий дали советы, как проверить будущего работодателя. Без рисков устроиться на работу удастся, если соблюдать четыре рекомендации.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Как проверить надежность компании

"Рассказываем, как можно получить представление о том, где и с кем собираетесь работать, а также избежать возможного мошенничества", — отмечают в ведомстве.

Проверить, где опубликована вакансия

Речь идет о сайтах известных систем поиска работы, где публикуют вакансии только от реальных работодателей.

В то же время, если предложение было размещено в соцсетях, то нужно просмотреть страницу автора публикации, информацию о вакансии. Сведения должны быть конкретными и понятными.

Убедиться в реальности потенциального работодателя

Для того, чтобы проверить подлинность компании и ее юридический статус, можно воспользоваться специальным сайтом. В Украине есть удобный бесплатный сервис YouControl. Там в строке поиска можно ввести название любой компании или фамилию учредителя. Сделать это можно по следующей ссылке.

Обратить внимание на название компании

Потенциальный работник должен обратить внимание на название компании. Так, если до этого о такой не слышали, то стоит поискать ее официальный сайт или страницы в социальных сетях. В частности, в разделе "О нас", как правило, содержится информация о деятельности бизнеса, руководителях, подходах к работе и т.д.

Спросить самого работодателя

В Минреинтеграции советуют спрашивать все, что интересует, у самого работодателя, и обращать внимание на то, что пытается узнать он.

"Работодателя должны интересовать, прежде всего, ваши профессиональные качества, а вас — условия работы, ее оплата, возможность карьерного роста и т.д.", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине стало больше случаев мошенничества. Так, на платформе по поиску работы robota.ua опубликовали вакансию в IT-компанию с очень хорошими условиями. Однако, как выяснилось, это была настроенная мошенническая схема, которая выманивала у людей деньги.

Также мы писали, что одна из международных компаний потеряла 26 млн долларов из-за мошенников. Они смогли выманить средства с помощью видео на основе искусственного интеллекта.

работа
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рынок труда
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