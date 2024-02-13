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В "Армії відновлення" платитимуть більше — що обіцяють

13 лютого 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Армії відновлення зростуть — хто отримає 12 тис. грн
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

За понад рік діяльності урядового проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних відновлювальних робіт долучилося близько 90 тисяч українців. Заробітна плата в такій армії перевищує офіційну "мінімалку".

Про це інформує Державна служба зайнятості України.

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Зарплати в "Армії відновлення" у 2024-му

З 1 січня поточного року громадяни, які стали до лав "Армії відновлення", почали отримувати дещо більше, виплати зросли до 10,65 тис. гривень.

Однак з 1 квітня зарплату обіцяють підвищити до 12 тис. гривень.

В "армії" економічного фронту за таку зарплату потрібно виконувати роботу, спрямовану як на задоволення потреб Збройних сил, так і на забезпечення потреб життєдіяльності населених пунктів.

Працівникам, зокрема, потрібно:

  • розбирати завали та відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок бойових дій;
  • займатися заготівлею дров для армії та населення;
  • розвантажувати гуманітарну допомогу;
  • надавати соцпослуги у "Пунктах незламності";
  • зміцнювати дамби;
  • будувати захисні споруди;
  • плести маскувальні сітки;
  • розчищати автомобільні дороги від завалів;
  • надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю чи похилого віку.

Як приєднатися до "Армії відновлення"

Громадяни можуть вступити до лав "Армії відновлення" у регіоні, де проводять чи будуть виконуватися суспільно-корисні роботи. Йдеться про:

  • Харківську область;
  • Полтавську область;
  • Донецьку область;
  • Київську область;
  • Чернігівську область.

До робіт допускаються виключно особи, які відповідають вимогам:

  • є працездатними;
  • зареєстрованими безробітними;
  • переселенці, у яких немає обмежень за станом здоров’я.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

Також ми писали, що в Україні триває реалізація програми посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. В її рамках ваучери на перенавчання отримали ще понад 1,7 тис. українців з початку 2024 року.

зарплати
робота
безробіття
гроші
Армія відновлення

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