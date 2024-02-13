Зарплати в Армії відновлення зростуть — хто отримає 12 тис. грн

В "Армії відновлення" платитимуть більше — що обіцяють
За понад рік діяльності урядового проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних відновлювальних робіт долучилося близько 90 тисяч українців. Заробітна плата в такій армії перевищує офіційну "мінімалку".
Про це інформує Державна служба зайнятості України.
Зарплати в "Армії відновлення" у 2024-му
З 1 січня поточного року громадяни, які стали до лав "Армії відновлення", почали отримувати дещо більше, виплати зросли до 10,65 тис. гривень.
Однак з 1 квітня зарплату обіцяють підвищити до 12 тис. гривень.
В "армії" економічного фронту за таку зарплату потрібно виконувати роботу, спрямовану як на задоволення потреб Збройних сил, так і на забезпечення потреб життєдіяльності населених пунктів.
Працівникам, зокрема, потрібно:
- розбирати завали та відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок бойових дій;
- займатися заготівлею дров для армії та населення;
- розвантажувати гуманітарну допомогу;
- надавати соцпослуги у "Пунктах незламності";
- зміцнювати дамби;
- будувати захисні споруди;
- плести маскувальні сітки;
- розчищати автомобільні дороги від завалів;
- надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю чи похилого віку.
Як приєднатися до "Армії відновлення"
Громадяни можуть вступити до лав "Армії відновлення" у регіоні, де проводять чи будуть виконуватися суспільно-корисні роботи. Йдеться про:
- Харківську область;
- Полтавську область;
- Донецьку область;
- Київську область;
- Чернігівську область.
До робіт допускаються виключно особи, які відповідають вимогам:
- є працездатними;
- зареєстрованими безробітними;
- переселенці, у яких немає обмежень за станом здоров’я.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.
Також ми писали, що в Україні триває реалізація програми посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. В її рамках ваучери на перенавчання отримали ще понад 1,7 тис. українців з початку 2024 року.
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