Зарплати в Армії відновлення зростуть — хто отримає 12 тис. грн

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

За понад рік діяльності урядового проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних відновлювальних робіт долучилося близько 90 тисяч українців. Заробітна плата в такій армії перевищує офіційну "мінімалку".

Про це інформує Державна служба зайнятості України.

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Зарплати в "Армії відновлення" у 2024-му

З 1 січня поточного року громадяни, які стали до лав "Армії відновлення", почали отримувати дещо більше, виплати зросли до 10,65 тис. гривень.

Однак з 1 квітня зарплату обіцяють підвищити до 12 тис. гривень.

В "армії" економічного фронту за таку зарплату потрібно виконувати роботу, спрямовану як на задоволення потреб Збройних сил, так і на забезпечення потреб життєдіяльності населених пунктів.

Працівникам, зокрема, потрібно:

розбирати завали та відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок бойових дій;

займатися заготівлею дров для армії та населення;

розвантажувати гуманітарну допомогу;

надавати соцпослуги у "Пунктах незламності";

зміцнювати дамби;

будувати захисні споруди;

плести маскувальні сітки;

розчищати автомобільні дороги від завалів;

надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю чи похилого віку.

Як приєднатися до "Армії відновлення"

Громадяни можуть вступити до лав "Армії відновлення" у регіоні, де проводять чи будуть виконуватися суспільно-корисні роботи. Йдеться про:

Харківську область;

Полтавську область;

Донецьку область;

Київську область;

Чернігівську область.

До робіт допускаються виключно особи, які відповідають вимогам:

є працездатними;

зареєстрованими безробітними;

переселенці, у яких немає обмежень за станом здоров’я.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

Також ми писали, що в Україні триває реалізація програми посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. В її рамках ваучери на перенавчання отримали ще понад 1,7 тис. українців з початку 2024 року.