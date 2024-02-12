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Что будет с соцвыплатами при отсутствии денег США — ответ Офиса президента

12 февраля 2024 11:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Соцвыплаты в Украине — в Офисе президента рассказали, что будет при отсутствии денег США
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине власть обещает сохранить все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.

Об этом говорится в заявлении экономического советника президента Олега Устенко во время эфира общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Как отметил чиновник, при наличии проблем с международным финансированием соцвыплаты в стране прекращаться не будут. Власть может отложить некоторые программы несоциального характера.

По словам советника, их поставят на паузу или будут производиться, когда будет понятно, что расчеты по ним будут. То есть, только после того, как начнут поступать дополнительные финансы в страну.

"Если ситуация будет критической, то социальные выплаты будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, программ, скажем инвестиционных, программ, которые заложены в смету нашего государственного бюджета на этот год, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать на тот период времени, когда будет получена дополнительная поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул он.

Проблемы с международным финансированием

Ранее агентство Bloomberg писало, что у украинцев могут возникнуть проблемы из-за отсутствия финансовой помощи от США.

Поэтому украинские чиновники рассматривают возможность:

  • увеличения объема продаж военных облигаций;
  • повышения налогов;
  • сокращения расходов.

Есть угроза, что могут подскочить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Такие изменения возможны из-за того, что кредит от Международного валютного фонда (МВФ), также входящий в пакет помощи от Соединенных Штатов, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешнюю задолженность.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что кредит МВФ, входящий в пакет помощи от США, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешние долги.

Также сообщалось о том, что аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

Офис президента
США
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