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Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США — відповідь Офісу президента

12 лютого 2024 11:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Соцвиплати в Україні — в Офісі президента розповіли, що буде за відсутності грошей США
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

Про це йдеться у заяві економічного радника президента Олега Устенка під час ефіру загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Як зазначив посадовець, за наявності проблем з міжнародним фінансуванням соцвиплати в країні припинятися не будуть. Влада може відкласти деякі програми несоціального характеру.

За словами радника, їх поставлять на паузу або будуть виконуватися, коли буде зрозуміло, що розрахунки за ними будуть. Тобто виключно після того, як почнуть надходити додаткові фінанси в країну.

"Якщо ситуація буде критичною, то соціальні виплати будуть продовжуватися. Все, що стосується несоціального характеру, програм, скажімо інвестиційних, програм, які закладені в кошторис нашого державного бюджету на цей рік, їх доведеться, навіть не дивлячись на графіки, які розроблені, пересувати на той період часу, коли буде отримана додаткова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки", — наголосив він.

Проблеми з міжнародним фінансуванням

Раніше агенція Bloomberg писала, що в українців можуть виникнути проблеми через відсутність фінансової допомоги від США.

Через це українські урядовці розглядають можливість:

  • збільшення обсягу продажу військових облігацій;
  • підвищення податків;
  • скорочення видатків.

Є загроза, що можуть підскочити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Такі зміни можливі через те, що кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який також входить в пакет допомоги від Сполучених Штатів, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішню заборгованість. 

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що кредит МВФ, що входить в пакет допомоги від США, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги. 

Також повідомляли про те, що аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

Офіс президента
США
виплати
гроші
соцвиплати

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