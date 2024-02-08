Беженцы в Швеции — украинцам повысят выплаты до 820 евро

Денежные купюры. Фото: Unplush

В 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируют предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Об этом информирует TV4.se.

Читайте также:

Расширение поддержки беженцев в Швеции в 2024-м

Как отмечается, власти этой страны разработали инициативу, призванную помочь украинцам зарегистрироваться и купить шведский номер соцстрахования.

В Министерстве миграции Швеции отметили, что временно находящиеся в этой стране украинские граждане смогут получить совсем другой доступ к медицинским услугам, BankID и право на большую материальную поддержку.

Также беженцам могут предоставить полный доступ к образовательной программе на шведском языке, услугам службы занятости.

Все это прописано в новом законопроекте, который будет вынесен на обсуждение. В случае его принятия — заработает осенью 2024 года.

Как вырастет денежная помощь для украинцев

Ожидается, что суточная сумма финансовой помощи измениться так:

сейчас составляет 71 шведскую крону (6,3 евро);

вырастет до 308 шведских крон (27,3 евро).

В месяц украинцы смогут получать около 820 евро.

Новый закон направлен на мигрантов, которые больше года находятся в этой стране и хотят остаться там дольше.

Сейчас у украинцев в Швеции нет личных номеров соцстрахования, что затрудняет доступ к услугам, в частности, банковским и медицинским.

Больше о помощи беженцам

Напомним, в 2024 году в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнились правила проживания.

Также сообщалось, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев в год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.