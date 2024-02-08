Біженці у Швеції — українцям підвищать виплати до 820 євро

Грошові купюри. Фото: Unplush

У 2024 році уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Про це інформує TV4.se.

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Розширення підтримки біженців у Швеції у 2024-му

Як зазначається, влада цієї країни розробила ініціативу, покликану допомогти українцям зареєструватися та купити шведський номер соцстрахування.

У Міністерстві міграції Швеції зауважили, що українські громадяни, які тимчасово перебувають в цій країні, зможуть отримати зовсім інший доступ до медичних послуг, BankID та право на велику матеріальну підтримку.

Також біженцям можуть надати повний доступ до освітньої програми шведською мовою, послуг служби зайнятості.

Все це прописано у новому законопроєкті, який винесуть на обговорення. У разі його ухвалення — запрацює восени 2024 року.

Як зросте грошова допомога для українців

Очікується, що добова сума фінансової допомоги може змінитись так:

зараз становить 71 шведську крону (6,3 євро);

зросте до 308 шведських крон (27,3 євро).

За місяць українці зможуть отримувати близько 820 євро.

Новий закон спрямований на мігрантів, які більш ніж рік перебувають у цій країні та хочуть залишитися там довше.

Зараз українці у Швеції не мають особистих номерів соцстрахування, що ускладнює доступ до послуг, зокрема, банківських та медичних.

Більше про допомогу біженцям

Нагадаємо, у 2024 році у кількох країнах Європейського Союзу (ЄС) запрацювали нові правила підтримки біженців з України. Перебувати українцям за кордоном стало складніше, адже тепер отримують знижений розмір виплат та ускладнились правила проживання.

Також повідомлялося, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.