Работа для ветеранов — какая ситуация с трудоустройством в 2024 году

Ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась — на какую работу идут в 2024-м
В Украине в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3%, до 30,95%.
Об этом свидетельствуют данные опроса о карьерных возможностях ветеранов Украинского ветеранского фонда.
Ситуация с рынком труда для ветеранов в 2024 году
"Наибольшую проблему в будущем трудоустройстве ветераны видят не в уровне зарплаты. Их беспокоят проблемы с физическим здоровьем (63,61%), непонимание со стороны общества (63,32%) и психологические трудности (50,57%)", — рассказали в фонде.
В каких сферах работают ветераны в 2024 году:
- оборонно-промышленный комплекс — 0,57%;
- правоохранительные органы, таможенная и налоговая служба — 0,57%;
- отрасль культуры — 0,86%;
- сфера здравоохранения — 1,72%;
- отрасль машиностроения — 1,72%;
- сфера строительства — 2,01%;
- логистика — 2,29%;
- временная занятость — 2,43%,
- система охраны и безопасности — 3,15%;
- сфера образования и науки — 3,72%;
- сельское хозяйство — 4,01%;
- общественный сектор — 4,3%;
- IТ-сфера — 4,3%;
- сфера услуг — 5,44%;
- государственная служба, бюджетные (государственные) учреждения, организации — 7,45%;
- собственное дело (ФЛП, самозанятое лицо) — 8,31%.
Также 30,95% респондентов заявили, что имеют статус безработного. Еще 5,57% — что являются пенсионерами.
Кроме того, 9,77% опрошенных рассказали, что некоторые стали "помощником ветерана", некоторые находятся в декретном отпуске, кто-то проходит лечение или период адаптации.
Еще ветеранов спросили, в какой помощи нуждаются сейчас или в будущем. Опрошенные отметили, что нуждаются в:
- материальной поддержке — 56,16%;
- укреплении здоровья — 52,44%;
- покупке жилья — 29,23%;
- предпринимательских инвестициях — 27,22%.
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