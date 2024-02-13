Работа для ветеранов — какая ситуация с трудоустройством в 2024 году

Украинские военные. Фото: Facebook/GeneralStaff

В Украине в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3%, до 30,95%.

Об этом свидетельствуют данные опроса о карьерных возможностях ветеранов Украинского ветеранского фонда.

Читайте также:

Ситуация с рынком труда для ветеранов в 2024 году

"Наибольшую проблему в будущем трудоустройстве ветераны видят не в уровне зарплаты. Их беспокоят проблемы с физическим здоровьем (63,61%), непонимание со стороны общества (63,32%) и психологические трудности (50,57%)", — рассказали в фонде.

В каких сферах работают ветераны в 2024 году:

оборонно-промышленный комплекс — 0,57%;

правоохранительные органы, таможенная и налоговая служба — 0,57%;

отрасль культуры — 0,86%;

сфера здравоохранения — 1,72%;

отрасль машиностроения — 1,72%;

сфера строительства — 2,01%;

логистика — 2,29%;

временная занятость — 2,43%,

система охраны и безопасности — 3,15%;

сфера образования и науки — 3,72%;

сельское хозяйство — 4,01%;

общественный сектор — 4,3%;

IТ-сфера — 4,3%;

сфера услуг — 5,44%;

государственная служба, бюджетные (государственные) учреждения, организации — 7,45%;

собственное дело (ФЛП, самозанятое лицо) — 8,31%.

Также 30,95% респондентов заявили, что имеют статус безработного. Еще 5,57% — что являются пенсионерами.

Кроме того, 9,77% опрошенных рассказали, что некоторые стали "помощником ветерана", некоторые находятся в декретном отпуске, кто-то проходит лечение или период адаптации.

Источник: veteranfund.com.ua

Еще ветеранов спросили, в какой помощи нуждаются сейчас или в будущем. Опрошенные отметили, что нуждаются в:

материальной поддержке — 56,16%;

укреплении здоровья — 52,44%;

покупке жилья — 29,23%;

предпринимательских инвестициях — 27,22%.

Источник: veteranfund.com.ua

Что еще полезно знать

Напомним, ранее мы писали, что бригада "Азов" НГУ ищет специалистов. Анестезиологу обещают высокую з/п в размере от 25 000 до 125 000 грн. При выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Также мы рассказывали, что европейцы назвали самые лучшие города, где наиболее приемлемы условия работы. В частности, больше всего довольны своей работой жители шести стран.