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Ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась — на какую работу идут в 2024-м

13 февраля 2024 15:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа для ветеранов — какая ситуация с трудоустройством в 2024 году
Украинские военные. Фото: Facebook/GeneralStaff
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3%, до 30,95%.

Об этом свидетельствуют данные опроса о карьерных возможностях ветеранов Украинского ветеранского фонда.

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"Наибольшую проблему в будущем трудоустройстве ветераны видят не в уровне зарплаты. Их беспокоят проблемы с физическим здоровьем (63,61%), непонимание со стороны общества (63,32%) и психологические трудности (50,57%)", — рассказали в фонде.

В каких сферах работают ветераны в 2024 году:

  • оборонно-промышленный комплекс — 0,57%;
  • правоохранительные органы, таможенная и налоговая служба — 0,57%;
  • отрасль культуры — 0,86%;
  • сфера здравоохранения — 1,72%;
  • отрасль машиностроения — 1,72%;
  • сфера строительства — 2,01%;
  • логистика — 2,29%;
  • временная занятость — 2,43%,
  • система охраны и безопасности — 3,15%;
  • сфера образования и науки — 3,72%;
  • сельское хозяйство — 4,01%;
  • общественный сектор — 4,3%;
  • IТ-сфера — 4,3%;
  • сфера услуг — 5,44%;
  • государственная служба, бюджетные (государственные) учреждения, организации — 7,45%;
  • собственное дело (ФЛП, самозанятое лицо) — 8,31%.

Также 30,95% респондентов заявили, что имеют статус безработного. Еще 5,57% — что являются пенсионерами.

Кроме того, 9,77% опрошенных рассказали, что некоторые стали "помощником ветерана", некоторые находятся в декретном отпуске, кто-то проходит лечение или период адаптации.

 

работа ветераны
Источник: veteranfund.com.ua

Еще ветеранов спросили, в какой помощи нуждаются сейчас или в будущем. Опрошенные отметили, что нуждаются в:

  • материальной поддержке — 56,16%;
  • укреплении здоровья — 52,44%;
  • покупке жилья — 29,23%;
  • предпринимательских инвестициях — 27,22%.

 

ветераны
Источник: veteranfund.com.ua

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Также мы рассказывали, что европейцы назвали самые лучшие города, где наиболее приемлемы условия работы. В частности, больше всего довольны своей работой жители шести стран.

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