Робота для ветеранів — яка ситуація із працевлаштуванням у 2024 році

Ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась — на яку роботу йдуть у 2024-му
В Україні у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.
Про це свідчать дані опитування щодо кар'єрних можливостей ветеранів Українського ветеранського фонду.
Ситуація з ринком праці для ветеранів у 2024 році
"Найбільшу проблему в майбутньому працевлаштуванні ветерани бачать не в рівні зарплати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров’ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) та психологічні труднощі (50,57%)", — розповіли у фонді.
В яких сферах працюють ветерани у 2024 році:
- оборонно-промисловий комплекс — 0,57%;
- правоохоронні органи, митна та податкова служби — 0,57%;
- галузь культури — 0,86%;
- сфера охорони здоров'я — 1,72%;
- галузь машинобудування — 1,72%;
- сфера будівництва — 2,01%;
- логістика — 2,29%;
- тимчасова зайнятість — 2,43%,
- система охорони та безпеки — 3,15%;
- сфера освіти та науки — 3,72%;
- сільське господарство — 4,01%;
- громадський сектор — 4,3%;
- ІТ-сфера — 4,3%;
- сфера послуг — 5,44%;
- державна служба, бюджетні (державні) установи, організації — 7,45%;
- власна справа (ФОП, самозайнята особа) — 8,31%.
Також 30,95% респондентів заявили, що мають статус безробітного. Ще 5,57% — що є пенсіонерами.
Окрім того, 9,77% опитаних розповіли, що дехто став "помічником ветерана", дехто перебуває у декретній відпустці, хтось проходить лікування чи період адаптації.
Ще ветеранів спитали, якої допомоги потребують зараз чи в майбутньому. Опитані зазначили, що потребують:
- матеріальної підтримки — 56,16%;
- зміцнення здоров’я — 52,44%;
- купівлі житла — 29,23%;
- підприємницьких інвестицій — 27,22%.
Що ще корисно знати
Нагадаємо, раніше ми писали, що бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів. Анестезіологу обіцяють високу зарплату в розмірі від 25 000 до 125 000 грн. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Також ми розповідали, що європейці назвали найкращі міста, де найбільш прийнятні умови роботи. Зокрема, найбільше задоволені своєю роботою жителі шести країн.
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