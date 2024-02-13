Робота для ветеранів — яка ситуація із працевлаштуванням у 2024 році

Українські військові. Фото: Facebook/GeneralStaff

В Україні у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

Про це свідчать дані опитування щодо кар'єрних можливостей ветеранів Українського ветеранського фонду.

Читайте також:

Ситуація з ринком праці для ветеранів у 2024 році

"Найбільшу проблему в майбутньому працевлаштуванні ветерани бачать не в рівні зарплати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров’ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) та психологічні труднощі (50,57%)", — розповіли у фонді.

В яких сферах працюють ветерани у 2024 році:

оборонно-промисловий комплекс — 0,57%;

правоохоронні органи, митна та податкова служби — 0,57%;

галузь культури — 0,86%;

сфера охорони здоров'я — 1,72%;

галузь машинобудування — 1,72%;

сфера будівництва — 2,01%;

логістика — 2,29%;

тимчасова зайнятість — 2,43%,

система охорони та безпеки — 3,15%;

сфера освіти та науки — 3,72%;

сільське господарство — 4,01%;

громадський сектор — 4,3%;

ІТ-сфера — 4,3%;

сфера послуг — 5,44%;

державна служба, бюджетні (державні) установи, організації — 7,45%;

власна справа (ФОП, самозайнята особа) — 8,31%.

Також 30,95% респондентів заявили, що мають статус безробітного. Ще 5,57% — що є пенсіонерами.

Окрім того, 9,77% опитаних розповіли, що дехто став "помічником ветерана", дехто перебуває у декретній відпустці, хтось проходить лікування чи період адаптації.

Джерело: veteranfund.com.ua

Ще ветеранів спитали, якої допомоги потребують зараз чи в майбутньому. Опитані зазначили, що потребують:

матеріальної підтримки — 56,16%;

зміцнення здоров’я — 52,44%;

купівлі житла — 29,23%;

підприємницьких інвестицій — 27,22%.

Джерело: veteranfund.com.ua

Що ще корисно знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів. Анестезіологу обіцяють високу зарплату в розмірі від 25 000 до 125 000 грн. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Також ми розповідали, що європейці назвали найкращі міста, де найбільш прийнятні умови роботи. Зокрема, найбільше задоволені своєю роботою жителі шести країн.