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Ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась — на яку роботу йдуть у 2024-му

13 лютого 2024 15:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота для ветеранів — яка ситуація із працевлаштуванням у 2024 році
Українські військові. Фото: Facebook/GeneralStaff
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

Про це свідчать дані опитування щодо кар'єрних можливостей ветеранів Українського ветеранського фонду.

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"Найбільшу проблему в майбутньому працевлаштуванні ветерани бачать не в рівні зарплати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров’ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) та психологічні труднощі (50,57%)", — розповіли у фонді.

В яких сферах працюють ветерани у 2024 році:

  • оборонно-промисловий комплекс — 0,57%;
  • правоохоронні органи, митна та податкова служби — 0,57%;
  • галузь культури — 0,86%;
  • сфера охорони здоров'я — 1,72%;
  • галузь машинобудування — 1,72%;
  • сфера будівництва — 2,01%;
  • логістика — 2,29%;
  • тимчасова зайнятість — 2,43%,
  • система охорони та безпеки — 3,15%;
  • сфера освіти та науки — 3,72%;
  • сільське господарство — 4,01%;
  • громадський сектор — 4,3%;
  • ІТ-сфера — 4,3%;
  • сфера послуг — 5,44%;
  • державна служба, бюджетні (державні) установи, організації — 7,45%;
  • власна справа (ФОП, самозайнята особа) — 8,31%.

Також 30,95% респондентів заявили, що мають статус безробітного. Ще 5,57% — що є пенсіонерами.

Окрім того, 9,77% опитаних розповіли, що дехто став "помічником ветерана", дехто перебуває у декретній відпустці, хтось проходить лікування чи період адаптації.

 

робота ветерани
Джерело: veteranfund.com.ua

Ще ветеранів спитали, якої допомоги потребують зараз чи в майбутньому. Опитані зазначили, що потребують:

  • матеріальної підтримки — 56,16%;
  • зміцнення здоров’я — 52,44%;
  • купівлі житла — 29,23%;
  • підприємницьких інвестицій — 27,22%.

 

ветерани
Джерело: veteranfund.com.ua

Що ще корисно знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів. Анестезіологу обіцяють високу зарплату в розмірі від 25 000 до 125 000 грн. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Також ми розповідали, що європейці назвали найкращі міста, де найбільш прийнятні умови роботи. Зокрема, найбільше задоволені своєю роботою жителі шести країн.

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професії
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вакансії

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