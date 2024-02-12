Робота у Європі — десять міст із найкращими умовами праці

Працівники на заводі. Фото: Freepik

Європейці назвали найкращі міста, де найбільш прийнятні умови роботи. Зокрема, найбільше задоволені своєю роботою жителі шести країн.

Такі дані оприлюднила Єврокомісія, повідомляє schengenvisainfo.com.

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Як зазначається, до десятки найкращих міст потрапили чотири міста Німеччини, а також одразу три столиці — Берлін, Люксембург та Рейк'явік.

Свою думку щодо умов та рівня заробітної плати висловили працевлаштовані жителі європейських міст. У середньому 74% респондентів заявили, що загалом задоволені роботою.

ТОП-10 найкращих міст:

Росток, Німеччина (85%);

Люксембург, Люксембург (84%);

Рейк'явік, Ісландія (84%);

Женева, Швейцарія (83%);

Дортмунд, Німеччина (83%);

Берлін, Німеччина (83%);

Цюрих, Швейцарія (82%;

Ольборг, Данія (82%);

Мальме, Швеція (82%);

Гамбург, Німеччина (81%).

На що звертають увагу європейці

Як свідчить опитування, у столицях та великих європейських містах є значно більше можливостей для працевлаштування громадян, а також вигідніші умови праці, зокрема, що стосується заробітної плати. Завдяки цьому добробут жителів стає стабільним, а ринок праці привабливішим для громадян.

Про задоволеність роботою в усіх аспектах розповіли люди у Німеччині, Швейцарії, Данії, Австрії, Чехії та Словаччині, а от за Грецію, Італію, Угорщину та Іспанію висловились найгірше.

"Зростання міських ринків праці сприяє тому, що люди знаходять роботу, яка їм справді подобається, що потенційно пояснює незначні відмінності між містами та незмінно вищі показники задоволеності в міських районах порівняно з сільськими регіонами", — йдеться у доповіді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Раніше ми писали, що ринок праці в Україні почав оживати. В країні продовжує зростати середня заробітна плата, а також збільшилась кількість резюме.