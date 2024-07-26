Беженцы назвали условия для возвращения в Украину — новое исследование

Сколько беженцев планируют вернуться в Украину — исследование
Большинство украинских беженцев в будущем собираются вернуться домой. Причиной называют невозможность адаптироваться к жизни в новых странах.
Это следует из нового исследования Gradus Research.
Сколько украинцев собираются вернуться из-за границы
Как свидетельствуют результаты исследования, у украинских мигрантов наблюдаются разные настроения относительно возвращения на Родину, в основном зависящие от уровня адаптации к жизни в новых странах.
Так, судя по ответам респондентов, большинство опрошенных украинцев (64%) так и не смогли полноценно адаптироваться к жизни в странах временного пребывания. Заявляют, что однозначно намерены вернуться, однако не могут определиться со сроками возврата.
Когда и при каких условиях беженцы намерены вернуться
Что касается ожидаемых сроков обратной миграции, то львиная доля опрошенных (62%) не готова назвать точную дату.
Называют основными push-факторами к возможному возвращению — безопасность. Боятся угроз для своей жизни и здоровья или близких (76%), возможной оккупации региона проживания (72%) и отсутствия или потери жилья (63%).
Среди главных факторов возврата называют гарантированное стабильное трудоустройство (41%).
Еще важным условием есть наличие финансовой материальной помощи в Украине на время возвращения (36%), возможность получения или обустройства жилья в безопасных регионах страны (33%).
Готовы вернуться назад в случае усиления противовоздушной обороны Украины 27% респондентов.
Готовы релоцироваться в случае ухудшения ситуации респонденты, проживающие в столице Украины (59%) или на востоке страны (52%).
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.
Также мы писали, что в Венгрии меняют правила для украинских беженцев. В августе 2024 года некоторые переселенцы лишатся права на бесплатное жилье.
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