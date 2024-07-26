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Скільки біженців планують повернутись в Україну — дослідження

26 липня 2024 10:42
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці назвали умови для повернення в Україну — нове дослідження
Українські біженці. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Більшість українських біженців у майбутньому збираються повернутися додому. Причиною називають неможливість адаптуватися до життя в нових країнах.

Це випливає з нового дослідження Gradus Research.  

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Як свідчать результати дослідження, в українських мігрантів спостерігаються різні настрої щодо повернення на Батьківщину, які здебільшого залежать від рівня адаптації до життя в нових країнах.

Так, судячи з відповідей респондентів, більшість опитаних українців (64%) так і не змогли повноцінно адаптуватися до життя в країнах тимчасового перебування. Заявлять, що однозначно мають намір повернутися, однак не можуть визначитись із термінами повернення.

Коли і за яких умов біженці мають намір повернутися

Щодо очікуваних термінів зворотної міграції, то левова частка опитаних (62%) не готова назвати точну дату.

 

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Дослідження. Джерело: Gradus Research

Називають основними push-факторами до можливого повернення — безпекові. Бояться загроз для власного життя і здоров’я чи близьких (76%), можливої окупації регіону проживання (72%) і відсутності чи втрати житла (63%).

Серед головних факторів до повернення називають гарантоване стабільне працевлаштування (41%).

Ще важливою умовою є наявність фінансової матеріальної допомоги в Україні на час повернення (36%), можливість отримання чи облаштування житла в безпечних регіонах країни (33%).

Готові повернутися назад у разі посилення протиповітряної оборони України 27% респондентів.

Готові релокуватися в разі погіршення ситуації респонденти, які проживають у столиці України (59%) або на сході країни (52%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.

Також ми писали, що в Угорщині змінюють правила для українських біженців. У серпні 2024 року деякі переселенці втратять право на безкоштовне житло.

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