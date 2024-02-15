Всемирный банк подсчитал, сколько средств нужно на восстановление Украины после войны

Разрушенный дом в Днепре. Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Всемирный банк совместно с ООН, Еврокомиссией и правительством Украины увеличил оценку потребностей Украины на послевоенное восстановление. Теперь она составляет около 500 млрд долларов. Оценка включает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в третьей "Быстрой оценке причиненного ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3), обнародованном Всемирным банком.

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Детальнее об оценке потребностей Украины на восстановление

Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине в результате полномасштабного вторжения России оценивается в 486 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

"Согласно оценке, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. Эта цифра выше потребностей, оцененных в 411 миллиардов долларов США год назад", — говорится в сообщении Всемирного банка.

Объем ущерба по регионам на февраль 2023 и 31 декабря 2023 года. Источник: RDNA3

По подсчетам властей Украины, только в 2024 году на восстановление страны понадобится около 15 млрд долларов. Акцент, как отмечено, — на поддержку и мобилизацию частного сектора, а также на восстановление жилья, социальной инфраструктуры и услуг, энергетики и транспорта. В отчете Всемирного банка подчеркнули, что хотя около 5,5 млрд долл. по этим потребностям в финансировании уже обеспечены, около 9,5 млрд долл. пока остаются не подкрепленными финансированием.

"Оценка RDNA3, которая охватывает нанесенный ущерб за почти двухлетний период с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, демонстрирует, что прямой ущерб в Украине достиг почти 152 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что в Украине повреждено или разрушено 10% жилищного фонда, что привело к длительному перемещению украинцев из их общин. Наиболее пострадавшими секторами есть жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.

Там также сказано, что разрушение дамбы Каховской ГЭС и гидроэлектростанции в июне 2023 года привело к значительным негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства, а также обострило проблемы, с которыми уже столкнулись люди, пытаясь обеспечить доступ к жилью, воде, продуктам питания и медицинским услугам.

Эволюция полномасштабной войны на Украине. Источник: RDNA3

Наибольшие потребности в восстановлении и восстановлении оцениваются в жилом секторе (17% от общего объема), далее следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и обеспечение средств к существованию (9%); управление взрывоопасными предметами (7%). Общие затраты для всех секторов на расчистку остатков разрушений и управление ими (и, при необходимости, на снос) составили почти 11 миллиардов долларов США.

Что еще нужно знать

Напомним, для того чтобы Украина смогла полностью восстановить собственный туристический сектор и культурное наследие, необходимо около 9 миллиардов долларов. Это связано с серьезными последствиями российских атак. На восстановление уйдет около десяти лет.

Мы также писали о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что Россия повредила по меньшей мере 1938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 разрушены. Подсчеты осуществлены по состоянию на 25 января 2024 без учета памятников культурного наследия.