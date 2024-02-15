Світовий банк підрахував, скільки коштів потрібно на відновлення України після війни

Зруйнований будинок у Дніпрі. Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Світовий банк спільно з ООН, Єврокомісією та урядом України збільшив оцінку потреб України на післявоєнне відновлення. Тепер вона становить майже 500 млрд доларів. Оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Про це сказано в третій "Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA3), яку оприлюднив Світовий банк.

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Детальніше про оцінку потреб України на відновлення

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф оцінюють у 486 мільярдів доларів впродовж наступних десяти років.

"Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 мільярдів доларів США рік тому", — сказано у повідомленні Світового банку.

Обсяг збитку по регіонах станом на лютий 2023 та 31 грудня 2023 року. Джерело: RDNA3

За підрахунками влади України, лише у 2024 році на відбудову країни знадобиться близько 15 млрд доларів. Акцент, як вказано, — на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту. У звіті Світового банку підкреслили, що хоча близько 5,5 млрд дол. з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені, близько 9,5 млрд дол. наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.

"Оцінка RDNA3, яка охоплює завдану шкоду за майже дворічний період з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, демонструє, що пряма шкода в Україні сягнула майже 152 мільярдів доларів США", — йдеться у повідомленні.

У звіті також сказано, що в Україні пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду, що призвело до тривалого переміщення українців з їхніх громад. Найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях.

Там також сказано, що руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також загострило проблеми, з якими вже зіткнулися люди, намагаючись забезпечити доступ до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг.

Еволюція повномасштабної війни в Україні. Джерело: RDNA3

Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%). Загальні витрати для всіх секторів на розчищення залишків руйнувань і управління ними (і, за необхідності, на знесення) сягнули майже 11 мільярдів доларів США.

Що ще треба знати

Нагадаємо, для того, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину, необхідно близько 9 мільярдів доларів. Це пов'язано із серйозними наслідками російських атак. На відновлення потрібно близько десяти років.

Ми також писали про те, що Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що Росія пошкодила щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури, із яких 314 — зруйновані. Підрахунки здійснені станом на 25 січня 2024 року без урахування пам’яток культурної спадщини.