Кто из депутатов Верховной Рады имеет больше квартир и жилых домов — рейтинг

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Фото: Новости.

После обнародования деклараций в январе 2024 года стало известно, что депутаты Украины владеют большим количеством объектов недвижимости, а именно квартирами, жилыми домами и домовладениями. Выяснилось, что некоторые народные избранники имеют десятки квартир, а некоторые даже задекларировали жилье за границей.

Об этом говорится в рейтинге NV.

ТОП-10 владельцев недвижимости среди нардепов Украины

Член депутатской группы "За майбутнє" Виктор Мялык

Согласно декларации за 2022 год, у нардепа больше всего жилищного имущества среди парламентариев. В своем отчете он указал более 300 объектов недвижимости, все в Киевской области.

В Софиевской Борщаговке, пригороде Киева, Мялык имел в собственности 33 квартиры площадью от 37 до 139 кв м и дачный дом. Также в этом районе у него было 310 небольших нежилых помещений. Депутат также владел задекларированным общественным зданием на 6712 кв м, общественным производственным домом на 469 кв м и детским дошкольным учреждением на 1903 кв м. В том же селе он имел 54 паркоместа и 16 гаражей.

Мялык также имел дачный дом и один жилой дом на 193 кв м в Мотовиловке (Киевщина), а также 12 нежилых помещений в Петропавловской Борщаговке, другом пригороде столицы.

Жена нардепа Дарья владела жилым домом площадью 504 кв м в Мотовиловке и квартирой на 151 кв м в Софиевской Борщаговке.

Кроме того, Мялык имел целый ряд земельных участков в Киевской области: сам депутат, его жена и сын владели 103 участками на 38,7 га. Четырнадцать из них были приобретены в 2022 году.

Представитель партии "Слуга народа" Олег Тарасов

В своей декларации нардеп указал дом в Киеве, но отмечается, что фактически он проживал в столичной квартире на 285 кв. м и был зарегистрирован в жилом доме на 510 кв. м в Кропивницком.

По итогам 2022 года Тарасов стал крупнейшим застройщиком в Верховной Раде, потому что имел 30 квартир площадью от 37 до 178 кв м в еще возводимых Ирпене Киевской области. В декларации депутат отметил, что получил право на все квартиры в 2016 году.

Представитель партии "Слуга народа" Артем Нагаевский

Депутат владел четырьмя квартирами в Киеве площадью 137, 136, 106 и 51 кв м. Его жена Анастасия также имела возможность пользоваться квартирой в столице площадью 31 кв м. Кроме того, в незавершенных объектах строительства Нагаевский указал 19 квартир площадью от 43 до кв м в Киеве. Он получил право на них в 2019 году.

"Слуга народа" также владел пекарней в селе Попудня Черкасской области и арендовал офис в Монастырище, также в Черкасской области.

Представитель партии "Слуга народа" Владимир Ватрас

Согласно декларации за 2022 год, нардеп и его жена владели 12 жилищами и двумя недостроенными домами. Сам Ватрас владел четырьмя квартирами в Хмельницком — на 51 кв м, две по 42 кв м и еще одну на 38 кв м, а его жена имела в собственности пять квартир в этом же городе — площадью в 121, 60, 44, 42 и 33 кв м.

С 2022 года Оксана Ватрас также стала владелицей двух жилых домов в селе Лесные Гриновцы Хмельницкой области — на 174 кв м и 344 кв м. Однако последний находился в долевой собственности женщины. В совместной собственности жены Ватраса также значилась квартира площадью 65 кв м в Хмельницком.

В 2021 году Владимир Ватрас стал владельцем жилого дома площадью 492 кв м в Лесных Гриновцах, а его жена — квартиры на 43 кв м в Хмельницком. Но эти объекты до сих пор недостроены.

Член депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега

Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр-К" и депутат Александр Герега с супругой Галиной в 2022 году владели недвижимостью как в Украине, так и за рубежом. Всего в собственности супругов 11 жилых объектов.

Так, нардеп имел два жилых дома в Киеве на 109 и 162 кв м, а также квартиру в Хмельницкой области на 29 кв м. В общей собственности супругов — квартира в Киеве на 302 кв м и домовладение в Киевской области на 240 кв м. владении жены Гереги также была недостроена квартира в Киеве на 383 кв м

Галина Герега в 2022 году имела недвижимость в Испании - жилой дом на 455 кв м, участок с жильем на 1380 кв м, а также изолированное жилье и земельный участок на 3180 кв м. Кроме этого, она владела двумя квартирами в Киеве на 190 и 888 кв м.

Инфографика: NV

Представитель депутатской группы "Довіра" Антон Киссе

В декларации за 2022 год нардеп указал, что он и его жена имели в собственности 11 жилых объектов. В частности, у них были квартиры не только в Украине, но и за границей. Так, Антон Киссе владел квартирой на 88 кв м в Болгарии, а его жена Галина имела в этой стране 3 квартиры — площадью 162, 81 и 29 кв м.

Киссе также отметил, что был владельцем двух квартир в Одессе — на 198 и 152 кв м и еще одной квартиры на 52 кв м в Измаиле Одесской области. У него также было два жилых дома в Одесской области — на 321 кв м в поселке городского типа Авангард и на 179 кв м в селе Евгенивка.

В 2022 году Галина Киссе имела в собственности квартиру на 108 кв м в Киеве и квартиру на 95 кв м в Одессе.

Представитель депутатской группы "Довіра" Николай Бабенко

Согласно декларации за 2022 год, народный депутат со своей женой имели в собственности десять домов. У Бабенко была квартира в Киеве на 33 кв м и 2 жилых дома в селе Гатное в Киевской области — площадью 113 и 112 кв м. Жена депутата имела в собственности квартиру на 85 кв м в Киеве и два жилых дома в Гатном площадью 112 и 104 кв м.

В общей собственности супругов был жилой дом площадью 498 кв м в Киеве и три дома в Гатном на 124 кв м и два по 120 кв м.

Представитель фракции "Батьківщина" Сергей Тарута

В 2022 году у нардепа и его супруги были в собственности девять жилищ. Тарута имел квартиру в Киеве площадью 172 кв м, а также несколько объектов недвижимости на временно оккупированных территориях Украины: жилой дом площадью 1728 кв м в Донецке, квартиру в Мариуполе (45 кв м), квартиру в крымской Алуште (70 кв м) и еще одну в пгт Никита в Крыму (106 кв м), а также квартиру в Донецке (130 кв. м).

Жена нардепа Ольга владела домом на 479 кв м в Киеве и домом на 165 кв м в Мариуполе. В общей собственности она также имела квартиру на 62 кв м в Мариуполе.

Представитель фракции "Голос" Галина Васильченко

Согласно декларации за 2022 год, у депутата совместно с мужем было девять домов. Сама Васильченко имела в собственности две квартиры во Львове — на 126 и 73 кв м.

В 2022 году муж представительницы "Голоса" Сергей имел четыре квартиры во Львове: две из них имели площадь по 70 кв м, одна — 68 кв м и последняя — на 38 кв м. Он также владел квартирами на 52 и 40 кв м в городе Мостиска на Львовщине.

Также Сергей Васильченко имел дачный дом в Мостиске, который в 2022 году еще строился.

Лидер фракции партии "Европейська солідарність" Петр Порошенко

Бывший Президент Украины вместе с супругой в 2022 году имели семь домов. Так, у Порошенко было две квартиры в Киеве — на 134 и 82 кв м, а также квартира в Виннице площадью 68 кв м. А в Козине Киевской области нардеп владел жилым домом с дворовыми постройками площадью 1332 кв м.

Марина Порошенко в 2022 году владела квартирой на 82 кв м в Киеве и домом в селе Петропавловское в Киевской области площадью 344 кв м. В том же селе жена Порошенко имела в долевой собственности жилой дом на 188 кв м.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Налоговом комитете Верховной Рады обнародовали итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

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