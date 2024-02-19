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В Україні зросла кількість мільйонерів під час війни — дані за 2022 рік

19 лютого 2024 14:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Декларування 2022 — в Україні зросла кількість мільйонерів
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Податковому комітеті Верховної Ради України оприлюднили підсумки декларування доходів, отриманих громадянами у 2022 році. Як свідчать дані, у перший рік повномасштабної війни кількість мільйонерів продовжила зростати.

Про це повідомляє голова профільного комітету Данило Гетманцев у Telegram-каналі.

Результати декларування-2022

За його словами, у 2023 році громадяни України подали 266 тисяч декларацій про власний майновий стан та доходи. Загальна сума задекларованого доходу становила 147,92 мільярда гривень. 

Водночас "левову частку" декларацій — 112 тисяч — подали у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізосіб, що підлягає поверненню з державного бюджету становила 444,08 мільйона гривень.

Як зауважив голова Податкового комітету, попри війну, на 16% зросла кількість декларацій українців із сумою у понад один мільйон гривень. Таких декларацій минулого року налічувалося понад 12,37 тисячі.

З огляду на це, кількість мільйонерів рік до року підвищилась на 2 863 особи.

Податкові зобов’язання такі "мільйонери" здійснили:

  • зі сплати податків до державного бюджету — у сумі 2 756,0 мільйона гривень;
  • з військового збору — 526,5 мільйона гривень.

Загалом за результатами декларування доходів фізособами у 2023 році до бюджету надійшло:

  • податку на доходи фізосіб — 4 539,02 мільйона гривень;
  • військового збору — 946,09 мільйона гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після завершення війни планують оновити систему оподаткування. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.

Також ми писали, що громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

декларація
мільйонери
Данило Гетманцев
гроші
фінанси

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