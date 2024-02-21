Хто з депутатів Верховної Ради має найбільше квартир та житлових будинків — рейтинг

Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Фото: Новини.LIVE

Після оприлюднення декларацій у січні 2024 року стало відомо, що депутати України володіють значною кількістю об'єктів нерухомості, а саме — квартирами, житловими будинками та домоволодіннями. З'ясувалося, що деякі народні обранці мають десятки квартир, а дехто навіть задекларував житло за кордоном.

Про це йдеться у рейтингу NV.

ТОП-10 власників нерухомості серед нардепів України

Член депутатської групи "За майбутнє" Віктор М’ялик

Згідно з декларацією за 2022 рік, нардеп має найбільше житлового майна серед парламентарів. У своєму звіті він вказав понад 300 об'єктів нерухомості, усі — в Київській області.

У Софіївській Борщагівці, передмісті Києва, М’ялик мав у власності 33 квартири площею від 37 до 139 кв. м та дачний будинок. Також у цьому районі він мав 310 невеликих нежитлових приміщень. Депутат також володів задекларованою громадською будівлею на 6712 кв. м, громадським виробничим будинком на 469 кв. м та дитячим дошкільним закладом на 1903 кв. м. У тому ж селі він мав 54 паркомісця та 16 гаражів.

М’ялик також мав дачний будинок та один житловий будинок на 193 кв. м у Мотовилівці (Київщина), а також 12 нежитлових приміщень у Петропавлівській Борщагівці, іншому передмісті столиці.

Дружина нардепа Дарина володіла житловим будинком площею 504 кв. м у Мотовилівці та квартирою на 151 кв. м у Софіївській Борщагівці.

Крім того, М’ялик мав цілу низку земельних ділянок на Київщині: сам депутат, його дружина та син володіли 103 ділянками на 38,7 га. Чотирнадцять з них були придбані у 2022 році.

Представник партії "Слуга народу" Олег Тарасов

У своїй декларації нардеп вказав будинок у Києві, але зазначається, що фактично він проживав у столичній квартирі на 285 кв. м та був зареєстрований у житловому будинку на 510 кв. м у Кропивницькому.

За підсумками 2022 року Тарасов став найбільшим забудовником у Верховній Раді, адже мав 30 квартир площею від 37 до 178 кв. м в Ірпені Київської області, які ще зводяться. В декларації депутат зазначив, що отримав права на всі квартири у 2016 році.

Представник партії "Слуга народу" Артем Нагаєвський

Депутат володів чотирма квартирами у Києві площею 137, 136, 106 і 51 кв. м. Його дружина Анастасія також мала можливість користуватися квартирою у столиці площею 31 кв. м. Крім того, в незавершених об'єктах будівництва Нагаєвський вказав 19 квартир площею від 43 до 107 кв. м у Києві. Він отримав право на них у 2019 році.

"Слуга народу" також володів пекарнею у селі Попудня Черкаської області та орендував офіс у Монастирищі, також у Черкащині.

Представник партії "Слуга народу" Володимир Ватрас

Згідно декларації за 2022 рік, нардеп та його дружина володіли 12 оселями та двома недобудованими домівками. Сам Ватрас володів чотирма квартирами у Хмельницькому — на 51 кв. м, дві по 42 кв. м та ще одну на 38 кв. м, а його дружина мала у власності п'ять квартир у цьому ж місті — площею у 121, 60, 44, 42 та 33 кв. м.

З 2022 року Оксана Ватрас також стала власницею двох житлових будинків у селі Лісові Гринівці Хмельницької області — на 174 кв. м та 344 кв. м. Проте останній перебував у частковій власності жінки. У спільній сумісній власності дружини Ватраса також значилась квартира площею 65 кв. м у Хмельницькому.

У 2021 році Володимир Ватрас став власником житлового будинку площею 492 кв. м у Лісових Гринівцях, а його дружина — квартири на 43 кв. м у Хмельницькому. Але ці об'єкти досі недобудовані.

Член депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега

Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр-К" та депутат Олександр Герега з дружиною Галиною у 2022 році володіли нерухомістю як в Україні, так і за кордоном. Загалом у власності подружжя 11 житлових об'єктів.

Так, нардеп мав два житлові будинки у Києві на 109 та 162 кв. м, а також квартиру у Хмельницькій області на 29 кв. м. У спільній власності подружжя — квартира у Києві на 302 кв. м та домоволодіння у Київській області на 240 кв. м. У володінні дружини Гереги також була недобудована квартира у Києві на 383 кв. м

Галина Герега у 2022 році мала нерухомість в Іспанії — житловий будинок на 455 кв. м, ділянку з житлом на 1380 кв. м, а також ізольоване житло та земельну ділянку на 3180 кв. м. Окрім цього, вона володіла двома квартирами у Києві на 190 та 888 кв. м.

Інфографіка: NV

Представник депутатської групи "Довіра" Антон Кіссе

У декларації за 2022 рік нардеп вказав, що він та його дружина мали у власності 11 житлових об'єктів. Зокрема, у них були квартири не лише в Україні, а й за кордоном. Так, Антон Кіссе володів квартирою на 88 кв. м у Болгарії, а його дружина Галина мала у цій країні 3 квартири — площею 162, 81 та 29 кв. м.

Кіссе також зазначив, що був власником двох квартир в Одесі — на 198 та 152 кв. м та ще однієї квартири на 52 кв. м в Ізмаїлі Одеської області. У нього також були два житлові будинки на Одещині — на 321 кв. м у селищі міського типу Авангард та на 179 кв. м у селі Євгенівка.

У 2022 році Галина Кіссе мала у власності квартиру на 108 кв. м у Києві та квартиру на 95 кв. м в Одесі.

Представник депутатської групи "Довіра" Микола Бабенко

Згідно декларації за 2022 рік, народний депутат зі своєю дружиною мали у власності десять домівок. У Бабенка була квартира у Києві на 33 кв. м та 2 житлових будинки у селі Гатне на Київщині — площею 113 та 112 кв. м. Дружина депутата мала у власності квартиру на 85 кв. м у Києві та два житлових будинки у Гатному площею 112 та 104 кв. м.

У спільній власності подружжя був житловий будинок площею 498 кв. м у Києві та три будинки у Гатному на 124 кв. м та два по 120 кв. м.

Представник фракції "Батьківщина" Сергій Тарута

У 2022 році у нардепа та його дружини були у власності дев'ять осель. Тарута мав квартиру у Києві площею 172 кв. м, а також декілька об'єктів нерухомості на тимчасово окупованих територіях України: житловий будинок площею 1728 кв. м у Донецьку, квартиру у Маріуполі (45 кв. м), квартиру в кримській Алушті (70 кв. м) та ще одну в смт Нікіта у Криму (106 кв. м), а також квартиру у Донецьку (130 кв. м).

Дружина нардепа Ольга володіла будинком на 479 кв. м у Києві та будинком на 165 кв. м у Маріуполі. У спільній власності вона також мала квартиру на 62 кв. м у Маріуполі.

Представниця фракції "Голос" Галина Васильченко

Згідно декларації за 2022 рік, депутатка спільно з чоловіком мали дев'ять осель. Сама Васильченко мала у власності дві квартири у Львові — на 126 та 73 кв. м.

У 2022 році чоловік представниці "Голосу" Сергій мав чотири квартири у Львові: дві з них мали площу по 70 кв. м, одна — 68 кв. м та остання — на 38 кв м. Він також володів квартирами на 52 та 40 кв. м у місті Мостиська на Львівщині.

Також Сергій Васильченко мав дачний будинок у Мостиській, який у 2022 році ще будувався.

Лідер фракції партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко

Колишній Президент України разом з дружиною у 2022 році мали сім домівок. Так, Порошенко мав дві квартири у Києві — на 134 та 82 кв. м, а також квартиру у Вінниці площею 68 кв. м. А у Козині Київської області нардеп володів житловим будинком з надвірними побудовами площею 1332 кв. м.

Марина Порошенко у 2022 році володіла квартирою на 82 кв. м у Києві та будинком у селі Петропавлівське на Київщині площею 344 кв. м. У тому ж селі дружина Порошенка мала у частковій власності житловий будинок на 188 кв. м.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Податковому комітеті Верховної Ради України оприлюднили підсумки декларування доходів, отриманих громадянами у 2022 році. Як свідчать дані, у перший рік повномасштабної війни кількість мільйонерів продовжила зростати.

Ми також писали про те, що Президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про свої фінансові декларації за 2021 та 2022 роки. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 млн грн.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Стало відомо, що минулого року його дохід становив понад 5,5 млн грн.