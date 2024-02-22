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Служба занятости предоставляет гранты на собственное дело — как и сколько можно получить

22 февраля 2024 13:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Деньги на бизнес в Украине — кто и как может получить до 250 тыс. гривен на собственное дело
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Исполняющая обязанности директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник рассказала о грантовой программе "Собственное дело". В частности, о том, что украинские предприниматели могут получить на бизнес до 250 тыс. гривен, а ветераны — до 1 млн гривен.

Об этом Елена Мельник рассказала в интервью РБК-Украина.

Как получить грант для собственного дела

По словам представительницы Государственного центра занятости, условием получения гранта в рамках проекта "Власна справа" является формирование бизнес-плана с реальными цифрами. Также владелец бизнеса должен взять одного наемного работника при сумме гранта до 150 тысяч и двух наемных работников — при гранте до 250 тысяч.

"Если у человека есть предпринимательская инициатива, желает создать собственное дело или расширить свой малый бизнес, то можно получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен" , — добавила она.

Грант предоставляется сроком 3 года, а наемный работник должен работать в течение всего периода.

"Грант нужно покрывать не как обычный банковский кредит, а за счет платежей и сборов, уплачиваемых предпринимателем. И фактически за 3 года сумму в 250 тысяч гривен при двух наемных работниках легко покрыть за счет только этих официальных платежей", — пояснила Мельник.

По ее словам, украинцы подали уже 44 тысяч заявок, одобрено более 13 тысяч на сумму 3,2 млрд гривен. Средний размер гранта — 237 тыс. гривен. Потенциально было создано более 30 тысяч рабочих мест. К тому же пятая часть грантов была выдана на создание новых бизнесов.

В рамках программы получить грант могут ветераны войны. Сумма колеблется от 250 тысяч до 1 млн. гривен. С апреля, когда заработала программа, подано почти 800 заявлений, а 292 человека получили гранты на 123 млн гривен, которыми предполагается создание 613 новых рабочих мест. Средний размер гранта — более 421 тыс. гривен. 34% получателей этих грантов планируют создание нового бизнеса.

Что еще нужно знать

Напомним, что программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий. Общий объем финансирования составит 10 млн долларов.

Мы также писали о том, что украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.

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