Гроші на бізнес в Україні — хто та як може отримати до 250 тис. гривень на власну справу

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Виконавиця обов'язків директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник розповіла про грантову програму "Власна справа". Зокрема про те, що українські підприємці можуть отримати на бізнес до 250 тис. гривень, а ветерани — до 1 млн гривень.

Про це Олена Мельник розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як отримати грант для власної справи

За словами представниці Державного центру зайнятості, умовою отримання гранту в рамках проекту "Власна справа" є формування бізнес-плану з реальними цифрами. Також власник бізнесу повинен взяти одного найманого працівника при сумі гранту до 150 тис. та двох найманих працівників — при гранті до 250 тис.

"Якщо людина має підприємницьку ініціативу, бажає створити власну справу або розширити свій малий бізнес, то можна отримати грант у розмірі від 50 до 250 тис. гривень", — додала вона.

Грант надається строком на 3 роки, а найманий працівник повинен працювати протягом усього періоду.

"Грант треба покривати не як звичайний банківський кредит, а за рахунок платежів і зборів, які сплачує підприємець. І фактично за 3 роки суму в 250 тис. гривень при двох найманих працівниках легко покрити за рахунок лише цих офіційних платежів", — пояснила Мельник.

За її словами, українці подали вже 44 тисячі заявок, схвалено понад 13 тисяч на суму 3,2 млрд гривень. Середній розмір гранту — 237 тис. гривень. Потенційно було створено понад 30 тисяч робочих місць. До того ж п'ята частина грантів була видана на створення нових бізнесів.

У рамках програми отримати грант також можуть ветерани війни. Сума коливається від 250 тисяч до 1 млн гривень. З квітня, коли запрацювала програма, подано майже 800 заяв, а 292 особи отримали гранти на 123 млн гривень, якими передбачається створення 613 нових робочих місць. Середній розмір гранту – понад 421 тис. гривень. 34% отримувачів цих грантів планують заснування нового бізнесу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму для підтримки розвитку українських середніх та великих переробних підприємств. Загальний обсяг фінансування становитиме 10 млн доларів.

Ми також писали про те, що українські підприємці, які хочуть масштабувати свій бізнес і вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у відборі на новий проєкт UkraineReady4EU. У його рамках можна отримати грант на просування бізнесу.