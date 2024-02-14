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Українцям нададуть по 2,5 тис. євро підтримки — хто отримає гранти

14 лютого 2024 09:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога українцям — як отримати 2,5 тис. євро гранту на бізнес
Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські підприємці, які хочуть масштабувати свій бізнес і вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у відборі на новий проєкт UkraineReady4EU. У його рамках можна отримати грант на просування бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Гранти до 2,5 тис. євро на бізнес

За даними Мінцифри, йдеться про ваучерну фінансову підтримку до 2,5 тисяч євро. Очікується, що гроші отримають 1,55 тисячі українських компаній малого та середнього бізнесу.

Долучитися до проєкту можуть українські малі та середні підприємства, а також стартапи, які:

  • розташовані та провадять діяльність на підконтрольній Україні території/релокувалися до країн Євросоюзу, але зареєстровані в Україні;
  • зареєстровані за українським законодавством;
  • не перебувають у процесі ліквідації/припинення господарської діяльності;
  • відповідають європейському визначенню МСП.

Кошти дозволяється витратити на:

  • участь у торговельних місіях;
  • брокерські заходи;
  • організацію стендів на міжнародних виставках та інших міжнародних заходах.

"Створюйте топовий бізнес, а ми допоможемо в масштабуванні", — йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Всі охочі можуть подавати заявки за посиланням

Кінцева дата прийому заявок — 30 червня 2025 року.

Проєкт UkraineReady4EU реалізують за підтримки міжнародних програм розвитку бізнесу та інтернаціоналізації — Європейська мережа підприємств (EEN), "Еразмус для молодих підприємців", European Cluster Collaboration Platform (ECCP) та втілюється Торгово-промисловою палатою України, Інститутом фізики НАН України, держустановою "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", громадською спілкою "Харківський кластер інформаційних технологій", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) та за фінпідтримки ЄС.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд України виділяє 40 млрд гривень українським підприємцям у 2024 році. Ці кошти спрямовані на стимулювання економічної активності та допомогу бізнесу.

Також повідомлялося про те, що держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.

фінансова допомога
бізнес
фінанси
гроші

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