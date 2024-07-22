Соцпомощь станет доступнее — в Украине запустили сервис "Доступно"

Смартфон в руках. Фото: freepik

В Украине маломобильным гражданам социальная помощь станет более доступной. Находить безбарьерные локации можно будет с помощью нового цифрового сервиса – "Доступно!".

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В ПФУ рассказали, что платформу разработали при содействии Министерства цифровой трансформации, общественных организаций "Украинский центр общественных данных" и "Доступно.ЮА" при участии "ЛУН Город". Сервис был создан на основе открытых официальных данных и публичных данных общественной сферы при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах/TAPAS". Партнером проекта является Фонд Восточная Европа.

Как отмечают в фонде, новый разработанный цифровой сервис "чатбот Доступно!" поможет быстро маломобильным людям ориентироваться и находить безбарьерные локации. Услуга пригодится для:

лиц с инвалидностью;

пенсионеров;

родителей с детьми.

Возможности сервиса "Доступно!"

В чате доступны безбарьерные объекты. Он подскажет, где размещены:

учреждения, где предоставляется социальная помощь и административные услуги;

медицинские и образовательные учреждения;

зоны отдыха;

укрытия.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно поделиться своей геолокацией или ввести название населенного пункта вручную. После этого сервис предложит ближайшие безбарьерные объекты.

Получить такую информацию от чата "Доступно!" можно:

в Viber ;

в Telegram.

Тем, кто готов добавить в чат безбарьерную локацию в населенном пункте, можно воспользоваться услугой "Обратная связь".

Что еще стоит знать

Напомним, в ближайшие месяцы в Украине планируют ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако этот инструмент помощи будет касаться только тех лиц, которые не получают пособия на жительство ВПЛ по постановлению №332. Размер такой субсидии будет зависеть от конкретного уровня дохода семьи.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.