Соцдопомога стане доступніша — в Україні запустили сервіс "Доступно"

Смартфон в руках. Фото: freepik

В Україні маломобільним громадянам соціальна допомога стане доступнішою. Знаходити безбар'єрні локації можна буде за допомогою нового цифрового сервісу — "Доступно!".

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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У ПФУ розповіли, що платформу розробили за сприяння Міністерства цифрової трансформації, громадських організацій"Український центр суспільних даних" та "Доступно.ЮА" за участі "ЛУН Місто". Сервіс створили на основі відкритих офіційних даних і публічних даних громадської сфери за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах/TAPAS". Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.

Як зазначають у фонді, новий розроблений цифровий сервіс "чатбот Доступно!" допоможе швидко маломобільним людям орієнтуватися та знаходити безбар'єрні локації. Послуга стане в нагоді для:

осіб з інвалідністю;

пенсіонерів;

батьків з дітьми.

Можливості сервісу "Доступно!"

У чатботі доступні безбар'єрні об'єкти. Він підкаже, де розміщені:

заклади, де надається соціальна допомога та адміністративні послуги;

медичні та освітні установи;

зони відпочинку;

укриття.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно поділитися своєю геолокацією чи ввести назву населеного пункту вручну. Після цього сервіс запропонує найближчі безбар'єрні об'єкти.

Отримати таку інформацію від чатботу "Доступно!" можна:

у Viber;

у Telegram.

Тим, хто готовий додати до чатбота безбар'єрну локацію у населеному пункті, можна скористатись послугою "Зворотний зв’язок".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак цей інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО за постановою №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.

Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.