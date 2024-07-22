Соцдопомога стане доступніша — в Україні запустили сервіс "Доступно"

Соцдопомога по-новому — в Україні запрацював корисний сервіс
В Україні маломобільним громадянам соціальна допомога стане доступнішою. Знаходити безбар'єрні локації можна буде за допомогою нового цифрового сервісу — "Доступно!".
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Більш доступна соціальна допомога
У ПФУ розповіли, що платформу розробили за сприяння Міністерства цифрової трансформації, громадських організацій"Український центр суспільних даних" та "Доступно.ЮА" за участі "ЛУН Місто". Сервіс створили на основі відкритих офіційних даних і публічних даних громадської сфери за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах/TAPAS". Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.
Як зазначають у фонді, новий розроблений цифровий сервіс "чатбот Доступно!" допоможе швидко маломобільним людям орієнтуватися та знаходити безбар'єрні локації. Послуга стане в нагоді для:
- осіб з інвалідністю;
- пенсіонерів;
- батьків з дітьми.
Можливості сервісу "Доступно!"
У чатботі доступні безбар'єрні об'єкти. Він підкаже, де розміщені:
- заклади, де надається соціальна допомога та адміністративні послуги;
- медичні та освітні установи;
- зони відпочинку;
- укриття.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно поділитися своєю геолокацією чи ввести назву населеного пункту вручну. Після цього сервіс запропонує найближчі безбар'єрні об'єкти.
Отримати таку інформацію від чатботу "Доступно!" можна:
Тим, хто готовий додати до чатбота безбар'єрну локацію у населеному пункті, можна скористатись послугою "Зворотний зв’язок".
Що ще варто знати
Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак цей інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО за постановою №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.
Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.
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