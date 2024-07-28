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Субсидии с 1 августа — какие изменения ждут украинцев в следующем месяце

28 июля 2024 13:20
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Субсидии в Украине — главные изменения с 1 августа
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 августа 2024 года украинцам автоматически перечислят субсидии на неотапливаемый сезон из-за повышения тарифов на электроэнергию. Некоторым категориям граждан необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

О том, как изменится размер субсидий с 1 августа и кому следует обратиться за ее продлением, рассказывает OBOZ.UA.

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Субсидия на неотапливаемый сезон

В августе 2024 года украинцы получат жилищную субсидию на неотапливаемый сезон. Большинство получит его автоматически при условии, что данные об имущественном состоянии или составе домохозяйств остались неизменными. Это значит, что дополнительно обращаться не нужно. Пенсионный фонд на основе имеющейся информации самостоятельно перечислит размер субсидии, на которую имеет право каждая семья или домохозяйство.

Есть определенные категории, которые должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах для получения субсидии. А именно:

  • заявитель или член домохозяйства арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • лица, имеющие право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 грн.

Кому нужно подать заявку на продление субсидии

В связи с окончанием действия отдельного порядка выплаты субсидий и льгот, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215, получатели субсидий и льгот, проживавшие на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, должны были обратиться в Пенсию с соответствующим заявлением и документами.

С 1 июня в Украине повысили тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт. В этой связи Пенсионный фонд провел перерасчет субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Большинство потребителей, ранее оформивших субсидии, получат их новый размер автоматически.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в августе 2024 продолжат получать жилищные субсидии, также можно подавать заявления на их оформление. В то же время части граждан угрожает потеря помощи из-за наличия долга, в таком случае необходимо предоставить договор о его реструктуризации.

Мы также писали, что в 2024 году внутренне перемещенным лицам станет доступна новая помощь от государства в виде субсидии на аренду жилья. Известно, какие суммы могут компенсировать переселенцам.

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