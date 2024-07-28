Субсидії в Україні — головні зміни з 1 серпня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 серпня 2024 року українцям автоматично перерахують субсидії на неопалювальний сезон через підвищення тарифів на електроенергію. Деяким категоріям громадян необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду (ПФУ) з новою заявою та декларацією про доходи для отримання субсидії.

Про те, як зміниться розмір субсидій з 1 серпня та кому треба звернутись за її продовженням, розповідає OBOZ.UA.

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Субсидія на неопалювальний сезон

У серпні 2024 року українці отримають житлову субсидію на неопалювальний сезон. Більшість отримає її автоматично, за умови, що дані про майновий стан або склад домогосподарств залишилися незмінними. Це означає, що додатково звертатися не потрібно. Пенсійний фонд на основі наявної інформації самостійно перерахує розмір субсидії, на яку має право кожна родина або домогосподарство.

Є певні категорії, які повинні звернутися до Пенсійного фонду з заявою та декларацією про доходи та витрати для отримання субсидії. А саме:

заявник або член домогосподарства орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

особи, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 грн.

Кому треба подати заявку на продовження субсидії

У зв'язку із закінченням дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215, одержувачі субсидій та пільг, які проживали на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, повинні були звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами.

Із 1 червня в Україні підвищили тариф на електроенергію до 4,32 гривні за кіловат. У зв'язку з цим Пенсійний фонд провів перерахунок субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Більшість споживачів, які раніше оформили субсидії, отримають їхній новий розмір автоматично.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у серпні 2024 року продовжать отримувати житлові субсидії, також можна подавати заяви на їх оформлення. Водночас, частині громадян загрожує втрата допомоги через наявність боргу, у такому випадку необхідно надати договір про його реструктуризацію.

Ми також писали, що у 2024 році внутрішньо переміщеним особам (ВПО) стане доступна нова допомога від держави у вигляді субсидії на оренду житла. Відомо, які суми можуть компенсувати переселенцям.