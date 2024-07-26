Субсидії в Україні — кого позбавлять допомоги у серпні

Квитанція у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у серпні 2024 року продовжать отримувати житлові субсидії, також можна подавати заяви на їх оформлення. Водночас, частині громадян загрожує втрата допомоги через наявність боргу, у такому випадку необхідно надати договір про його реструктуризацію.

Про це повідомляє видання NV.

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Право на субсидію за наявності боргів

За правилами, громадян позбавляють допомоги за наявності боргу за оплату послуг ЖКГ і відмовляють у призначенні. Це може статися, якщо є прострочена заборгованість, що перевищує три місяці, а за сумою — більша за 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 680 гривень.

Для поновлення чи призначення субсидії боржникам треба укласти договір про реструктуризацію з надавачами комунальних послуг та додати копію договору до заяви на житлову субсидію.

Також субсидію не призначають лише на ті комунальні послуги, за якими накопичився борг. За відмови у призначенні допомоги, необхідно подати нову заяву, де потрібно вказати перелік послуг, за якими боргу нема.

Як реструктуризувати борги за послуги ЖКГ

Зокрема, у Києві діє Центр комунального сервісу (ЦКС), який допомагає укладати договори реструктуризації (розстрочення) боргів за комуналку. Радять звертатися у період неопалювального сезону, адже в цей час фінансове навантаження менше.

"При укладанні договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг", — зазначили у Центрі.

Щоб укласти відповідний договір реструктуризації, потрібно завітати в один з районних сервісних центрів ЦКС за попереднім записом чи онлайн за допомогою е-підпису.

Там потрібно буде подати такі документи:

заява на реструктуризацію боргу;

документи, що підтверджують особу, право власності на майно;

ідентифікаційний код;

договори про надання комунальних послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, енергетики попередили, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більш

Раніше у ПФУ пояснили, хто і на які послуги може отримати житлову субсидію. Громадяни самостійно можуть обрати, за які послуги хочуть мати фінансову допомогу від держави.