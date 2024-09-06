Цены на продовольствие падают — что изменилось в августе

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мировые цены на продовольствие в августе 2024 снова снизились. Снижение цен на сахар, мясо и зерновые превысило рост стоимости растительных масел и молочных продуктов.

Об этом говорится в публикации продовольственного агентства ООН (ФАО).

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Индекс цен на продовольствие ФАО в августе 2024 года составил 120,7 пунктов, что несколько меньше пересмотренного показателя июля. Это на 1,1% ниже по сравнению с августом прошлого года и на 24,7% ниже пикового уровня 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

В августе 2024 года индекс цен на зерновые ФАО составил 110,1 пункта, что на 0,5% меньше по сравнению с июлем и на 11,9% ниже уровня августа 2023 года. Мировые экспортные цены на пшеницу снизились по сравнению с предыдущим месяцем из-за слабого международного спроса и сильной конкуренции среди экспортеров, в частности со стороны поставок из Черного моря, предлагающего конкурентоспособные цены.

Индекс цен на масла ФАО в августе составил в среднем 136,0 пунктов, что на 0,8% выше показателя предыдущего месяца и является самым высоким с января 2023 года. Это незначительный рост в основном обусловлен повышением мировых цен на пальмовое масло, которое перевесило снижение котировок соевого, подсолнечного и рапсового масла.

В августе 2024 года индекс цен на молочные продукты ФАО составил 130,6 пункта, что на 2,2% больше по сравнению с июлем и на 14,2% выше показателя прошлого года. В августе наблюдался рост международных цен на все молочные продукты, в частности, наиболее возросли цены на цельное сухое молоко из-за резкого увеличения спроса на импортные спотовые поставки и ограниченные запасы в ключевых производственных регионах. Международные цены на сливочное и сухое обезжиренное молоко также поднялись, а котировки масла достигли исторического максимума.

Индекс цен на мясо ФАО в августе составил в среднем 119,5 пункта, что на 0,7% меньше по сравнению с июлем, но на 3,7% выше, чем в августе прошлого года.

Индекс цен на сахар ФАО в августе достиг 113,9 пунктов, что на 4,7% ниже июльского показателя и на 23,2% меньше, чем годом ранее. Это значение является самым низким с октября 2022 года.

Что еще нужно знать

Напомним, прогнозы по ценам на украинском рынке фруктов и овощей достаточно неоднозначны. Под влиянием возросшего предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, могут вырасти в цене.

Мы также писали, что цены на молочные продукты в Украине существенно повысились в результате сокращения производства молока и перебоев с электроснабжением. Рост стоимости основных молочных товаров достиг 20%.