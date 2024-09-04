Які ціни будуть у вересні на овочі та фрукти — прогноз експерта

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів досить неоднозначні. Під впливом збільшеної пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, можуть зрости в ціні.

Про те, які будуть ціни на овочі та фрукти восени, розповіла науковиця з Інституту аграрної економіки Інна Сало в коментарі 24 Каналу.

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Ціни на фрукти та овочі восени

Експертка зазначила, що станом на кінець серпня, за даними Мінфіну України, ціни на овочі борщового набору були такими:

картопля — 24,90 грн/кг;

білокачанна капуста — 32,69 грн/кг;

морква — 15,60 грн/кг;

ріпчаста цибуля — 19 грн/кг;

буряк — 11,54 грн/кг.

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця вересня 2024 року з підвищенням попиту на овочі за сталої пропозиції очікується незначне їх здорожчання — до 10%. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання овочів, умов їх зберігання та логістики", — сказала науковиця.

Вона зазначила, що ціни восени зміняться наступним чином:

Ціна на білокачанну капусту продовжує зростати. В порівнянні з кінцем липня цього року, вартість піднялася на 21% і наразі становить 32,69 гривні за кілограм.

продовжує зростати. В порівнянні з кінцем липня цього року, вартість піднялася на 21% і наразі становить 32,69 гривні за кілограм. Ціна яблук , за даними Мінфіну, становить 34 гривні за кілограм. Проте, науковці прогнозують, що у вересні, завдяки розширенню пропозиції за рахунок вітчизняного виробництва, ціна знизиться до 30 гривень за кілограм.

, за даними Мінфіну, становить 34 гривні за кілограм. Проте, науковці прогнозують, що у вересні, завдяки розширенню пропозиції за рахунок вітчизняного виробництва, ціна знизиться до 30 гривень за кілограм. Ціни на імпортовані фрукти залишатимуться на високому рівні. Наприклад, апельсини коштуватимуть до 75 гривень, лимони — до 90 гривень, мандарини — до 100 гривень, а банани — до 60 гривень.

залишатимуться на високому рівні. Наприклад, апельсини коштуватимуть до 75 гривень, лимони — до 90 гривень, мандарини — до 100 гривень, а банани — до 60 гривень. Картопля, яка наприкінці серпня коштувала 24,90 гривні за кілограм, у вересні подешевшає до приблизно 20 гривень за кілограм.

Варто зауважити, що через посуху у 2024 році очікується дещо менший урожай картоплі порівняно з 2023 роком. Тому прогнозується, що до кінця осені ціна на картоплю зросте до 30 гривень за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени 2024 року очікується подорожчання базових продуктів на 20–30%. Злетіти в ціні можуть молочні продукти, яйця та м'ясо.

Ми також писали, що в Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.