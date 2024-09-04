Які ціни будуть у вересні на овочі та фрукти — прогноз експерта

Ціни на овочі та фрукти — які зміни чекають на українців восени
Прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів досить неоднозначні. Під впливом збільшеної пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, можуть зрости в ціні.
Про те, які будуть ціни на овочі та фрукти восени, розповіла науковиця з Інституту аграрної економіки Інна Сало в коментарі 24 Каналу.
Ціни на фрукти та овочі восени
Експертка зазначила, що станом на кінець серпня, за даними Мінфіну України, ціни на овочі борщового набору були такими:
- картопля — 24,90 грн/кг;
- білокачанна капуста — 32,69 грн/кг;
- морква — 15,60 грн/кг;
- ріпчаста цибуля — 19 грн/кг;
- буряк — 11,54 грн/кг.
"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця вересня 2024 року з підвищенням попиту на овочі за сталої пропозиції очікується незначне їх здорожчання — до 10%. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання овочів, умов їх зберігання та логістики", — сказала науковиця.
Вона зазначила, що ціни восени зміняться наступним чином:
- Ціна на білокачанну капусту продовжує зростати. В порівнянні з кінцем липня цього року, вартість піднялася на 21% і наразі становить 32,69 гривні за кілограм.
- Ціна яблук, за даними Мінфіну, становить 34 гривні за кілограм. Проте, науковці прогнозують, що у вересні, завдяки розширенню пропозиції за рахунок вітчизняного виробництва, ціна знизиться до 30 гривень за кілограм.
- Ціни на імпортовані фрукти залишатимуться на високому рівні. Наприклад, апельсини коштуватимуть до 75 гривень, лимони — до 90 гривень, мандарини — до 100 гривень, а банани — до 60 гривень.
- Картопля, яка наприкінці серпня коштувала 24,90 гривні за кілограм, у вересні подешевшає до приблизно 20 гривень за кілограм.
Варто зауважити, що через посуху у 2024 році очікується дещо менший урожай картоплі порівняно з 2023 роком. Тому прогнозується, що до кінця осені ціна на картоплю зросте до 30 гривень за кілограм.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні восени 2024 року очікується подорожчання базових продуктів на 20–30%. Злетіти в ціні можуть молочні продукти, яйця та м'ясо.
Ми також писали, що в Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.
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