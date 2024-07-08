Тарифы в Украине — цены на воду под Киевом могут вырасти на 70%

Тариф на воду в Киеве может подскочить на 70% — когда ждать новых цен
В Киевской области может существенно подорожать услуга по водоснабжению и водоотводу. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.
Об этом говорится в материале издания Oboz.ua.
Причины повышения цен на воду
Как отмечает издание, в ряде украинских городов за последние два месяца были повышены тарифы на водоснабжение.
Власти имеют право не согласовывать такое решение с Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Причина повышения:
- рост заработной платы;
- подорожание электроэнергии;
- рост цен на реагенты;
- расходы на ремонтные работы.
В небольших городах тариф пытаются сделать экономически обоснованным. Так, в июне-июле стоимость воды выросла в десятках населённых пунктов. При этом иногда цена на воду в несколько раз выше, ведь ее приходится доставлять относительно незначительному количеству потребителей.
Новые тарифы на водоснабжение
В частности, стоимость одного кубометра хотят повысить в ряде городов. В Киевской области стоимость кубометра хотят поднять с 35,86 до 60,8 грн:
- Славута Хмельницкой области — тариф на воду (водоснабжение и водоотвод) хотят поднять на около 26%: с 61,8 грн до 78,05 грн за куб.м.;
- Коцюбинское в Киевской области — на 69,5% — с 35,86 грн до 60,8 грн за куб.м.;
- Покровск Днепропетровской области на 255% — с 36,8 грн до 130,68 грн куб.м.;
- Черновцы — на 58,7%, с июня тариф на воду вырос с 27,91 грн до 44,3 грн куб.м.
Подорожание коснется Хмельницкой, Днепропетровской и Черновицкой областей.
Повышают тарифы в многоэтажках, где есть автономное водоснабжение. В частности, в пригороде столицы большинство жилых комплексов потребляют воду из скважин, а потому тарифы устанавливают самостоятельно по решению собрания жителей. Воду перекачивают с помощью помп, расположенных в домах. За три года тариф вырос с 24 грн до 58 грн за куб.м.
Что еще стоит знать
Напомним, в июле 2024 года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.
Также мы писали, что государство предоставляет уязвимым категориям граждан жилищные субсидии, что является безвозвратной адресной соцпомощью. Известно, могут ли такую помощь получить переселенцы и иностранцы.
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