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Тариф на воду в Киеве может подскочить на 70% — когда ждать новых цен

8 июля 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы в Украине — цены на воду под Киевом могут вырасти на 70%
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Киевской области может существенно подорожать услуга по водоснабжению и водоотводу. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.

Об этом говорится в материале издания Oboz.ua.

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Причины повышения цен на воду

Как отмечает издание, в ряде украинских городов за последние два месяца были повышены тарифы на водоснабжение.

Власти имеют право не согласовывать такое решение с Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Причина повышения:

  • рост заработной платы;
  • подорожание электроэнергии;
  • рост цен на реагенты;
  • расходы на ремонтные работы.

В небольших городах тариф пытаются сделать экономически обоснованным. Так, в июне-июле стоимость воды выросла в десятках населённых пунктов. При этом иногда цена на воду в несколько раз выше, ведь ее приходится доставлять относительно незначительному количеству потребителей.

Новые тарифы на водоснабжение

В частности, стоимость одного кубометра хотят повысить в ряде городов. В Киевской области стоимость кубометра хотят поднять с 35,86 до 60,8 грн:

  • Славута Хмельницкой области — тариф на воду (водоснабжение и водоотвод) хотят поднять на около 26%: с 61,8 грн до 78,05 грн за куб.м.;
  • Коцюбинское в Киевской области — на 69,5% — с 35,86 грн до 60,8 грн за куб.м.;
  • Покровск Днепропетровской области на 255% — с 36,8 грн до 130,68 грн куб.м.;
  • Черновцы — на 58,7%, с июня тариф на воду вырос с 27,91 грн до 44,3 грн куб.м.

Подорожание коснется Хмельницкой, Днепропетровской и Черновицкой областей.

 

тарифы на воду
Тарифы на воду. Источник: Oboz.ua

Повышают тарифы в многоэтажках, где есть автономное водоснабжение. В частности, в пригороде столицы большинство жилых комплексов потребляют воду из скважин, а потому тарифы устанавливают самостоятельно по решению собрания жителей. Воду перекачивают с помощью помп, расположенных в домах. За три года тариф вырос с 24 грн до 58 грн за куб.м.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.

Также мы писали, что государство предоставляет уязвимым категориям граждан жилищные субсидии, что является безвозвратной адресной соцпомощью. Известно, могут ли такую помощь получить переселенцы и иностранцы.

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