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Тарифы на воду вырастут с апреля на 34% — где планируют повысить цены

5 февраля 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные тарифы на воду – где планируют повысить цены на 34%
Водопроводная вода. Фото: DW
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Причины повышения цен на воду в Киеве

Как объясняют коммунальщики, необходимость повышения цен на воду в Киеве вызвана сразу несколькими причинами.

В первую очередь, учитывают сокращение объемов реализации. Выросли расходы на электроэнергию — на 30,3% на водоснабжение и на 25,8% — на водоотвод.

Также подорожали реагенты, увеличились затраты на подкачку воды посторонними предприятиями и на горюче-смазочные материалы.

Кроме того, выросли суммы на покрытие обязательных платежей (налоги и сборы). Также повысилась стоимость расходов предприятия и плановая сумма дохода на покрытие основного размера заимствований по кредитному проекту Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Новые тарифы на воду в апреле

НКРЭКУ опубликовала новые возможные цены на воду для Киевводоканала. Рассчитывают, что тарифы повысят в две волны.

Нацкомиссия предлагает экономически обоснованные цены на воду. Так, с апреля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод предлагают повысить на 34,2%, до 40,78 грн (33,98 грн без НДС) за 1 куб. м:

  • водоснабжение вырастет до 20,08 грн (17,57 грн без НДС);
  • водоотвод — до 19,69 грн (16,41 грн без НДС) за кубометр.

Повышение цен на воду в июле

Также Нацкомиссия планирует с 1 июля установить новый тариф для Киевводоканала на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Ожидается, что он вырастет с 40,78 до 46,9 грн (39,08 грн без НДС) за 1 куб. м:

  • водоснабжение — 25,7 грн (21,4 грн без НДС) за 1 куб. м;
  • водоотвод — 21,19 грн (17,6 грн без НДС) за 1 куб. м.

В НКРЭКУ планируют пересмотреть тарифы централизованного водоснабжения и водоотвода для остальных 13 украинских водоканалов.

Сколько сейчас стоит вода

Согласно постановлению на 22.12.21 №284, Нацкомиссия установила тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод в размере 30,38 грн с НДС за 1 куб. м.

Из этой суммы водоснабжение стоит 16,16 грн с НДС за 1 куб. м, а водоотвод — 14,22 грн с НДС за 1 куб. м.

НКРЭКУ планировала повысить тарифы для крупных городов в 2023 году в несколько этапов, однако правительство заблокировало такое решение.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Ранее мы писали, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
вода
цены
услуги

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