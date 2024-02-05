Комунальні тарифи на воду — де планують підвищити ціни на 34%

Водопровідна вода. Фото: DW

Тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Причини підвищення цін на воду у Києві

Як пояснюють комунальники, необхідність підвищення цін на воду у Києві викликана одразу кількома причинами.

У першу чергу, враховують скорочення обсягів реалізації, зросли витрати на електроенергію — на 30,3% на водопостачання та на 25,8% — на водовідведення.

Також подорожчали реагенти, збільшилися витрати на підкачування води сторонніми підприємствами та на паливно-мастильні матеріали.

Окрім того, зросли суми на покриття обов'язкових платежів (податки та збори). Також підвищилась вартість витрат підприємства та планова сума доходу на покриття основного розміру запозичень за кредитним проєктом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Нові тарифи на воду у квітні

НКРЕКП опублікувала нові можливі ціни на воду для Київводоканалу. Розраховують, що тарифи підвищать у дві хвилі.

Нацкомісія пропонує економічно обґрунтовані ціни на воду. Так, з квітня 2024 року — тариф на централізоване водопостачання та водовідведення пропонують підвищити на 34,2%, до 40,78 грн (33,98 грн без ПДВ) за 1 куб. м:

водопостачання зросте до 20,08 грн (17,57 грн без ПДВ);

водовідведення — до 19,69 грн (16,41 грн без ПДВ) за кубометр.

Підвищення цін на воду у липні

Також Нацкомісія планує з 1 липня встановити новий тариф для Київводоканалу на централізоване водопостачання та водовідведення.

Очікується, що він зросте з 40,78 грн до 46,9 грн (39,08 грн без ПДВ) за 1 куб. м:

водопостачання — 25,7 грн (21,4 грн без ПДВ) за 1 куб. м;

водовідведення — 21,19 грн (17,6 грн без ПДВ) за 1 куб. м.

У НКРЕКП планують переглянути тарифи централізованого водопостачання та водовідведення для решти 13 українських водоканалів.

Скільки зараз коштує вода

Згідно з ухвалою на 22.12.21 №284, Нацкомісія встановила тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі 30,384 грн з ПДВ за 1 куб. м.

З цієї суми водопостачання коштує 16,16 грн з ПДВ за 1 куб. м, а водовідведення — 14,22 грн з ПДВ за 1 куб. м.

НКРЕКП планувала підвищити тарифи для великих міст у 2023 році у кілька етапів, однак уряд заблокував таке рішення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

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