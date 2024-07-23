Цены на услуги ЖКХ — что будет с тарифами с 1 августа

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года граждане получат новые платежки за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Об этом говорится в материалах правительства, НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз Украины".

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Стоимость электроэнергии в августе

По решению правительства, с 1 июня текущего года тариф на электричество для населения вырос с 2,64 до 4,32 грн/кВт-час. Учитывая это, в августе будут более высокие суммы в платежках, чем было год назад в этот период.

Взяв за основу новый тариф в 4,32 грн/кВт-ч, за этот месяц платежки за электричество должны были вырасти так:

за потребление 250 кВт-ч — 1,08 тыс. грн (было 660 грн);

за потребление 500 кВт-ч — 2,16 тыс. грн (было 1,32 тыс. грн);

за потребление 1 ты. кВт-ч — 4,32 тыс. грн (было 2,64 тыс. грн).

Новый тариф будет действовать до мая 2025 года.

Однако действует и более дешевый тариф. При потреблении электроэнергии в ночное время (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) цена составит 2,16 грн/кВт.

Тариф на природный газ в августе

В августе стоимость природного газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", останется на уровне 7,96 грн/куб. м. Цена на голубое топливо остальных поставщиков составит от 7,7 до 9,90 грн/куб. м.

В апреле этого года Нафтогаз продлил действие тарифного плана "Фиксованный" еще на один год, учитывая мораторий на повышение цен.

Цены на водоснабжение в августе

В некоторых небольших городах услуга по водоснабжению может стоить дороже в августе, ведь их власти наделены правом по своему усмотрению устанавливать стоимость услуги ЖКХ. Так, в некоторых из них цена возросла до 40%.

Однако в крупных городах НКРЭКУ запретили повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Хотя регулятор второй год подряд планирует поднять стоимость для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах страны, правительство против такого шага.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.

Также мы писали, что Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на свет. Текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВт-ч, утверждена до 30 апреля 2025 года.