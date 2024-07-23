Ціни на послуги ЖКГ — що буде з тарифами з 1 серпня

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

Про це йдеться у матеріалах уряду, НКРЕКП та НАК "Нафтогаз України".

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Вартість електроенергії у серпні

За рішенням уряду, з 1 червня поточного року тариф на електрику для населення зріс з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. З огляду на це, у серпні будуть вищі суми у платіжках, ніж було рік тому у цей період.

Взявши за основу новий тариф у 4,32 грн/кВт-год, за цей місяць платіжки за електрику мали зрости так:

за споживання 250 кВт-год — 1,08 тис. грн (було 660 грн);

за споживання 500 кВт-год — 2,16 тис. грн (було 1,32 тис. грн);

за споживання 1 ти. кВт-год — 4,32 тис. грн (було 2,64 тис. грн).

Новий тариф діятиме до травня 2025 року.

Проте діє і дешевший тариф. За споживання електроенергії у "нічний" час (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) ціна становитиме 2,16 грн/кВт.

Тариф на природний газ у серпні

У серпні вартість природного газу для побутових споживачів, які користуються послугами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", залишиться на рівні 7,96 грн/куб. м. Ціна на блакитне паливо решти постачальників становитиме від 7,7 до 9,90 грн/куб. м.

У квітні цього року Нафтогаз продовжив дію тарифного плану "Фіксований" ще на один рік, з огляду на мораторій на підвищення цін.

Ціни на водопостачання у серпні

У деяких невеликих містах послуга з водопостачання може коштувати дорожче у серпні, адже їхня влада наділена правом на власний розсуд встановлювати вартість послуги ЖКГ. Так, в деяких з них ціна зросла до 40%.

Проте у великих містах НКРЕКП заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Хоч регулятор другий рік підряд планує підняти вартість для постачальників холодної води у Києві та інших містах країни, уряд проти такого кроку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

Також ми писали, що Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на світло. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт-год, затверджена до 30 квітня 2025 року.